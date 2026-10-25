Il derby piacentino sorride alla Pallavolo S. Giorgio, Vap ko per 0 a 3
Le giallobiancoblù superano la Sap Sicurezza VAP nel derby piacentino e restano a punteggio pieno
Il derby piacentino sorride alla formazione di coach Matteo Capra – Seconda vittoria consecutiva in campionato della Pallavolo San Giorgio. Le giallobiancoblù superano la Sap Sicurezza VAP nel derby piacentino e restano a punteggio pieno in classifica insieme a Sirio Perugia e Soliera, in attesa che si completi il programma con la gara di oggi tra Us Torri e Giotti Victoria
Gara mai messa in discussione per la Sangio che ha tenuto in mano l’incontro per tutti i set. Nel primo They e compagne si portano sul 3-13, margine di vantaggio tenuto sino al 14-25 conclusivo. Il secondo è più combattuto sino all’11-13 per le ospiti, un break di quattro punti permette di allungare ed ipotecare il parziale (13-25). Il monologo giallobiancoblù prosegue anche nel terzo, la Pallavolo San Giorgio archivia (16-25).
Ottima la distribuzione di Giordano in regia con quattro atlete in doppia cifra, They con 14 punti (5 servizi vincenti), Pagot e Cornelli con 12, quattro aces per la schiacciatrice veneta, e Gerosa con 11. Bene anche Feroldi 8 punti tra cui 2 muri vincenti. Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio affronterà la prima di due gare casalinghe. Sabato 31 ottobre, notte di Halloween, sarà ospite la Giotti Victoria, squadra fiorentina, dove milita l’ex Maryelen Corradi.
SAP Sicurezza VAP-Pallavolo San Giorgio Piacentino 0-3 (14-25 13-25 16-25)
VAP: Momo 6, Mosetti, Agosto 7, Fenzio 5, Carlà (L), Abondio, Olivi 5, Lara Fondin 2, Lunardini, Ferri (L), Isitor, Di Luzio 3. All: Fanni-Bergamaschi.
Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 14, Tonini, Gilioli 1, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 8, Pratissoli, Bonelli, Pagot 12, Giordano 1, Gerosa 11, Cornelli 12. All. Capra-Da Gradi.
Secca sconfitta per la Volley Academy Piacenza nel derby di B1 femminile giocato al palazzetto dello sport di San Nicolò contro la Pallavolo San Giorgio. La squadra di coach Michele Fanni parte contratta e finisce col subire l’iniziativa delle avversarie, trascinate da una Sofia Cornelli in grande spolvero e che verrà poi premiata come migliore giocatrice della serata. Nei primi due set San Giorgio detta legge nonostante le padrone di casa riescano inizialmente a tenersi in contatto (11-13) mentre nel terzo set la VAP precipita anche a -7 dalle ospiti per poi riavvicinarsi (13-15) e infine crollare di nuovo (14-22).
«Non ci abbiamo creduto fino in fondo – dichiara coach Fanni a fine partita – Solo nel terzo set abbiamo fatto qualcosa in più riuscendo a mettere in difficoltà le avversarie, altrimenti per il resto abbiamo giocato a sprazzi: troppo poco, possiamo fare sicuramente meglio di così».