Il derby piacentino sorride alla Pallavolo S. Giorgio, Vap ko per 0 a 3

Il derby piacentino sorride alla formazione di coach Matteo Capra – Seconda vittoria consecutiva in campionato della Pallavolo San Giorgio. Le giallobiancoblù superano la Sap Sicurezza VAP nel derby piacentino e restano a punteggio pieno in classifica insieme a Sirio Perugia e Soliera, in attesa che si completi il programma con la gara di oggi tra Us Torri e Giotti Victoria

Gara mai messa in discussione per la Sangio che ha tenuto in mano l’incontro per tutti i set. Nel primo They e compagne si portano sul 3-13, margine di vantaggio tenuto sino al 14-25 conclusivo. Il secondo è più combattuto sino all’11-13 per le ospiti, un break di quattro punti permette di allungare ed ipotecare il parziale (13-25). Il monologo giallobiancoblù prosegue anche nel terzo, la Pallavolo San Giorgio archivia (16-25).

Ottima la distribuzione di Giordano in regia con quattro atlete in doppia cifra, They con 14 punti (5 servizi vincenti), Pagot e Cornelli con 12, quattro aces per la schiacciatrice veneta, e Gerosa con 11. Bene anche Feroldi 8 punti tra cui 2 muri vincenti. Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio affronterà la prima di due gare casalinghe. Sabato 31 ottobre, notte di Halloween, sarà ospite la Giotti Victoria, squadra fiorentina, dove milita l’ex Maryelen Corradi.

SAP Sicurezza VAP-Pallavolo San Giorgio Piacentino 0-3 (14-25 13-25 16-25)

VAP: Momo 6, Mosetti, Agosto 7, Fenzio 5, Carlà (L), Abondio, Olivi 5, Lara Fondin 2, Lunardini, Ferri (L), Isitor, Di Luzio 3. All: Fanni-Bergamaschi.

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 14, Tonini, Gilioli 1, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 8, Pratissoli, Bonelli, Pagot 12, Giordano 1, Gerosa 11, Cornelli 12. All. Capra-Da Gradi.