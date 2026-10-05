“Il Dono che Unisce”: Avis, Aido e Admo incontrano i giovani a Monticelli

“Il Dono che Unisce”: AVIS, AIDO e ADMO incontrano i giovani per raccontare il valore della donazione – Promuovere la cultura della solidarietà e della donazione attraverso storie vere, esperienze concrete e momenti di confronto. È questo l’obiettivo de “Il Dono che Unisce – AVIS, AIDO e ADMO incontrano i giovani”, l’iniziativa organizzata da AVIS Comunale di Monticelli d’Ongina in collaborazione con AIDO, ADMO e con il patrocinio del Comune di Monticelli d’Ongina, in programma giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 18.30 presso la Sala Polivalente della Biblioteca Comunale, in Via Aldo Moro 20. L’incontro nasce dalla volontà di avvicinare soprattutto le nuove generazioni ai temi della donazione di sangue e plasma, organi e tessuti e midollo osseo, offrendo un’occasione di informazione corretta e di confronto diretto con chi ha vissuto in prima persona queste esperienze.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gimmi Distante e dell’Assessora Cassandra Dagani, la serata entrerà nel vivo grazie agli interventi dei rappresentanti di AVIS, AIDO e ADMO e, soprattutto, alle testimonianze di Matteo, Emanuele e Giancarlo.

Particolarmente significativo sarà il racconto di due giovani donatori di midollo osseo e di un ragazzo che ha ricevuto una donazione, testimonianze che consentiranno ai presenti di comprendere il valore umano e sociale di un gesto che può offrire una concreta speranza di vita a chi affronta una grave malattia. L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano i promotori – non è soltanto sensibilizzare, ma anche promuovere una scelta consapevole e informata, superando dubbi, paure e falsi miti che ancora oggi possono rappresentare un ostacolo all’avvicinamento al mondo della donazione: “L’obiettivo della serata non è soltanto quello di parlare di donazione, ma di mettere al centro le persone e le loro storie. Vogliamo che i ragazzi presenti possano comprendere come dietro ogni donazione ci siano volti, famiglie, speranze e nuove opportunità di vita. Per questo abbiamo scelto di dare spazio a testimonianze autentiche, capaci di trasmettere un messaggio semplice ma fondamentale: una scelta che può salvare una vita può davvero cambiare molte storie”.

Filippo Amadei – Presidente AVIS Comunale di Monticelli d’Ongina: “Una scelta che può salvare una vita. Un gesto che può cambiare molte storie” è il messaggio che accompagnerà la serata, un invito rivolto in particolare ai giovani affinché possano conoscere più da vicino la realtà del volontariato e della donazione. L’ingresso è libero e al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.