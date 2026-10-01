Il “dono” della cooperazione sociale che promuove il benessere collettivo

Come si colloca la cooperazione sociale nel sistema integrato di welfare territoriale di Piacenza? Qual è il contributo di queste imprese che si occupano di educazione, assistenza, minori e categorie fragili al benessere collettivo? Sono le domande a cui cerca di rispondere il convegno “La cooperazione sociale e la promozione del benessere collettivo” che si inserisce nella settima edizione della Settimana del dono, organizzata dall’Università Cattolica di Piacenza come momento di riflessione collettiva sui temi della solidarietà personale e territoriale e vedrà la partecipazione degli studenti della facoltà di economia.

L’appuntamento è venerdì 9 ottobre 2026, ore 10.30 nella Sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza. Partendo dall’analisi sociale ed economica sull’evoluzione della cooperazione sociale a Piacenza, il convegno intende promuovere un’occasione di confronto e approfondimento su temi e nodi di rilievo che interessano da vicino e in modo trasversale il sistema integrato di welfare territoriale. Attraverso i contributi del mondo accademico, delle istituzioni e del privato sociale, cercheremo di mettere a fuoco le sfide che riguardano il lavoro sociale, i paradigmi di responsabilità e reciprocità, i bisogni sociali inediti, il valore dell’appartenenza a una rete relazionale, l’innovazione sociale e l’amministrazione condivisa, con l’obiettivo di indagare e definire strategie che conducano a nuovi spazi di riflessione e a una nuova stagione di collaborazione tra le cooperative sociali e la pubblica amministrazione.

Ecco il programma:

10.30 Daniel Negri, Presidente Confcooperative Piacenza

10.40 Paolo Rizzi, Manuela Ferrari – LEL Università Cattolica

Lo sviluppo e le prospettive della cooperazione sociale

Paola Graziano, LEL Università Cattolica, Universitas Mercatorum

Il valore dell’esperienza in Eureka: percezioni, relazioni e stili personali

11.20 Ne discutono

Emiliano Sampaolo (Eureka), Daniela Chinosi (Auroradomus),

Alessandra Tibollo (Dabon), Sergio Bernini (Geocart)

12.00 Conclusioni

Paola Gemmi, Presidente Confcooperative Federsolidarietà Piacenza

Nicoletta Corvi, Assessora alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale del Comune di Piacenza

Roberto Reggi, Presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano

Luca Quintavalla, Presidente Commissione Politiche economiche, Regione Emilia-Romagna