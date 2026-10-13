Il freddo pesa sulle bollette in azienda: all’Ocse il caso Valcolatte presentato dalla startup Dabohn

Dal latte alla mozzarella, il freddo pesa sulla bolletta: all’OCSE il caso Valcolatte e Dabohn, con fino al 10% di risparmio energetico in refrigerazione durante la produzione, senza sostituire alcun macchinario. Il 7 ottobre Dabohn srl, azienda piacentina di intelligenza artificiale per l’industria, è intervenuta al Tecnopolo DAMA di Bologna nell’ambito della visita di studio “Supporting the digital transformation of SMEs in Eastern Partner Countries”.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata dal Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale, dall’OCSE Eurasia, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla GIZ, l’agenzia tedesca per la cooperazione internazionale. Vi hanno partecipato viceministri e alti funzionari di Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia e Ucraina, responsabili della digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Nella sessione dedicata al Clust-ER Greentech, l’associazione regionale per l’energia e lo sviluppo sostenibile di cui è socia, Dabohn ha presentato il caso del Caseificio Valcolatte. Nello stabilimento di Pontenure, che nei mesi estivi lavora circa 650 tonnellate di latte al giorno e produce circa 80 tonnellate di mozzarella, il freddo è essenziale: serve a raffreddare il latte dopo la pastorizzazione e a mantenere la catena del freddo fino alla distribuzione.

La soluzione si articola in tre passi. Il primo consiste nell’installazione di uno o più dispositivi di edge computing a basso costo, in grado di raccogliere e misurare i dati dell’impianto. Il secondo utilizza i dati acquisiti, insieme a un loro breve storico, per costruire modelli che descrivono il comportamento dell’impianto al variare delle condizioni operative. Il terzo sfrutta questi modelli per identificare, minuto per minuto, la configurazione di funzionamento più efficiente dal punto di vista energetico, in base al fabbisogno di freddo della produzione. Grazie a questa modalità di funzionamento, Valcolatte ha registrato una riduzione di circa il 10% dei consumi elettrici per la refrigerazione, senza modificare l’hardware dell’impianto. Inoltre, i modelli sviluppati consentono di segnalare per tempo eventuali anomalie, prima che diventino guasti o fermi impianto.

Ai delegati Dabohn ha proposto anche una proiezione su scala europea. In Europa il raffreddamento di processo consuma oltre 110 TWh di elettricità all’anno. Un risparmio del 6–10% negli impianti con più gruppi frigoriferi varrebbe 7–11 TWh all’anno, all’incirca la produzione di due centrali a carbone da 1 GW.

Come prossimo passo, Dabohn estenderà la piattaforma tecnologica con un sistema proprietario capace di riunire in un unico punto tutte le informazioni utili di uno stabilimento: dati di impianti diversi o lontani, manuali, schemi elettrici e documenti tecnici. È ciò che gli specialisti chiamano «data fabric», un «tessuto» che collega dati di origine e formato diversi. Su questa base, assistenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, i cosiddetti «agenti», potranno affiancare tecnici e responsabili nei compiti operativi, come preparare un intervento di manutenzione o segnalare un’anomalia, sempre partendo da dati verificati.

«La transizione energetica delle imprese non deve partire per forza da macchine nuove: può partire dai dati che gli impianti producono già. Bisogna costruire sulle fondamenta gettate dall’Industria 4.0. Misurare prima di investire è il passo meno costoso ed è quello che una politica di sostegno alle PMI può mettere in campo», dichiara Andrea Tagliaferri, CEO di Dabohn.

«Il primo passo per fare efficienza è conoscere a fondo le dinamiche dei dati di fabbrica, il secondo è concatenarle», afferma l’ing. Alberto Sanfelici, responsabile Engineering di Valcolatte.