Il futuro dei Cammini in Valtidone “Divario con altri territori, serve un salto di qualità”

Un incontro ricco di spunti e che ha rinforzato un legame tra i vari cammini storici e religiosi della Val Tidone quello che si è svolto a Caminata di Alta Val Tidone dal titolo “Cammini Storici e Religiosi in Val Tidone: quale futuro?”. Organizzato dal Comitato Storico Culturale Val Tidone, ha visto come protagonisti gli enti e i soggetti preposti alla crescita e valorizzazione dei percorsi che si incontrano proprio a Caminata, in un incrocio che negli anni scorsi è stato “identificato” con un apposito palo e tutta la segnaletica necessaria per indicarne l’importanza strategica storica che sta iniziando a ricoprire anche adesso, con tutti i viandanti che percorrono i vari cammini della zona.

Ad introdurre i relatori Daniele Razza, già presidente del Sentiero del Tidone e tra i promotori delle iniziative del Comitato, che inizialmente ha lasciato la parola a Giorgia Ricotti, guida AIGAE che ha organizzato un’escursione, sold-out, proprio lungo i cammini storici religiosi passando anche per l’incrocio dei percorsi. A portare i saluti della Provincia di Piacenza, che ha patrocinato l’evento valorizzandone l’importanza, è stato Franco Albertini, sindaco da oltre vent’anni di Pecorara e Alta Val Tidone, che ha ringraziato gli organizzatori per il convegno e i vari relatori per la loro presenza e confermato il pieno supporto da parte della Provincia di Piacenza sui cammini storici-religiosi ed ha annunciato una futura collaborazione con la Provincia di Pavia e in particolare con i comuni che si trovano nella Val Tidone e nell’ambito territoriale della stessa diocesi di Piacenza-Bobbio: questa sinergia può contribuire, soprattutto in ottica turistica, storica e culturale, a valorizzare al meglio questa parte di territorio.

Giovanni Dotti, assessore alla cultura del comune di Alta Val Tidone ed esperto di storia locale, ha portato i saluti dell’amministrazione, che ha patrocinato l’evento, e sottolineato come Caminata e tutto il territorio circostante siano sempre stati “Terra di Confine” e nelle varie epoche si siano arricchiti di culture e tradizioni diverse, delle quali ancora oggi si trova traccia. Questa ricchezza non viene ancora oggi sufficientemente recepita dai soggetti preposti alla crescita del territorio, che “non considerano” questi luoghi che invece hanno tanto da raccontare e da mostrare. A terminare i saluti “istituzionali” è stata Simona Traversone, già vicesindaco del comune di Caminata e attuale amministratore di Alta Val Tidone, nelle vesti di presidente del Comitato Storico Culturale organizzatore della Tavola Rotonda, che ha ringraziato i relatori ed i presenti e sottolineato il lavoro svolto dal Comitato in questi anni, votato alla promozione dell’immenso patrimonio culturale del territorio, citando le manifestazioni organizzate sulle antiche Pievi della Val Tidone, che hanno riscosso un’attenzione particolare da parte di abitanti locali e turisti. Traversone ha voluto ricordare come, poco tempo fa, sul segnale presente nel crocevia dei cammini sia stato posizionato un cartello che riporta una significativa frase dell’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco sul connubio tra ambiente e religione.

Ad aprire il convegno è stato Pierangelo Romersi, direttore di Visit Emilia\Destinazione Turistica Emilia: “Il turismo lento non è solo di moda. È la modalità migliore con cui vivere la nostra destinazione. Lo dicono le nostre valli, le esperienze che offriamo e adesso lo dicono anche i numeri in crescita dei turisti e le certificazioni come quella ottenuta da Visit Emilia sulla sostenibilità.

Il cammino rappresenta l’espressione migliore del turismo lento con cui scoprire territori come i nostri da vicino. Tuttavia la competizione tra proposte di cammino è molto alta e i servizi richiesti dai turisti sono sempre più di qualità. Essendo comunque un ‘popolo’ in aumento, dobbiamo essere bravi sia a migliorare i servizi, sia a comunicarci per intercettare chi vuole fare nuove esperienze. Luoghi come Caminata sono significativi perché in pochi chilometri racchiudono storia natura buon cibo: terre di confine di passaggio abituate ad accogliere camminatori e pellegrini. Allora ci sono tutti gli elementi per crescere ad iniziare dalle necessarie strutture ricettive che possono dare risposte anche alla domanda di alloggi”.

A seguire Sergio Copelli, vicepresidente del GAL del Ducato: “Il Gruppo di Azione Locale – GAL – come soggetto previsto dai regolamenti della Unione Europea per la gestione a livello locale dei programmi di sviluppo delle aree rurali, ha elaborato la Strategia di Sviluppo 2023-2027 che contiene alcune azioni puntuali a sostegno dell’escursionismo e delle infrastrutture dedicate. È aperto il bando che prevede fondi in conto capitale al 100% su interventi di manutenzione straordinaria della rete sentieristica e creazione di itinerari escursionistici e su interventi di creazione di aree sosta attrezzate per camper: dotato di un fondo di 1.214.509 euro, prevede contributi su progetti minimi di 20.000 euro fino a un massimo di 60.000 euro e interessa tutti i comuni delle province di Piacenza e Parma rientranti nella competenza del Gal del Ducato. Si tratta di un’azione combinata per dotare i territori marginali di servizi e strutture in grado di accogliere una domanda che è in crescita e genera un indotto non trascurabile. L’escursionismo non può conoscere confini amministrativi o settoriali: è infatti importante la creazione di reti tra i vari soggetti gestori, così come è importante un approccio trasversale tra il turismo escursionistico e la promozione enogastronomica, storica, culturale dei luoghi. Il Gal del Ducato incentiva i progetti sovracomunali proprio per interpretare al meglio questa visione. Sono interventi che riguardano, in seconda battuta, anche i temi del contrasto al dissesto idrogeologico e al presidio del territorio come già accaduto al finanziamento, ora in fase di istruttoria, per il recupero delle strade vicinali. In Val Tidone le esperienze legate a questa tipologia di turismo vantano modelli positivi da diversi anni e va reso merito alla lungimiranza di queste comunità”

Hanno poi preso la parola i presidenti dei cammini storico-religiosi della vallata. Mario Capucciati del Sentiero del Tidone ha ricordato che il progetto del cammino è iniziato nel 2012 e si è concretizzato nel 2014 – pertanto ricorrono da poco i dodici anni in cui il cammino è stato percorso da numerose persone, sia locali che turisti – e sottolineato la gravosa manutenzione necessaria per mantenere i vari tratti percorribili durante tutto l’anno: se da un lato c’è la soddisfazione di aver creato un’opera naturalistica fondamentale nel territorio che si basa su antichi itinerari storici e religiosi, dall’altro si rammarica che la parte di sviluppo turistica per scoprire le bellezze del posto non sia stata all’altezza e si augura che in futuro ci possa essere un’inversione di tendenza. Giuseppe Noroni, presidente della Via degli Abati – che attraversa tre regioni e si sviluppa su circa 200 chilometri di lunghezza – afferma che la Via degli Abati è un progetto con ormai tanti anni di storia, ben inserito e conosciuto nel panorama nazionale dei cammini storici e religiosi. La natura dell’itinerario è oggi ben definita: si tratta di un’esperienza impegnativa, intensa e immersiva, adatta a camminatori esperti che amano la natura e contesti autentici, nata dal basso e sin da subito connotata da una dimensione fortemente associativa espressione del territorio che attraversa. L’auspicio per il futuro è quello di riuscire a sviluppare strategie utili a renderlo anche un prodotto turisticamente credibile, strutturando proposte adatte ad una platea più ampia di utenti pur mantenendo quel carattere spontaneo e familiare che l’hanno reso un punto di riferimento per il territorio che attraversa. Emanuele Mazzadi presidente del “Sentiero dei Celti e dei Liguri” ha ricordato come il percorso, pur essendo nato da pochi anni ma che si snoda da Milano fino al Mar Ligre, abbia cercato fin da subito una collaborazione tra enti e associazioni sui vari tratti: pur con diverse difficoltà, ad oggi, con il supporto di alcuni bandi e il prezioso appoggio di vari soggetti, è riuscito nell’intento di generare un ritorno utile per persone e per il territorio, in particolare nella medio-alta collina parmense, ed ha snocciolato, a questo proposito, numeri e varie informazioni di dettaglio.