Il gruppo genitori “Sì alla carne di maiale”: “Libertà di scelta”

Gruppi di genitori che intervengono sul menù delle mense scolastiche. Dopo la nota inviata dal gruppo “Genitori per un menù sano” è la volta del neonato gruppo “Sì alla carne di maiale” che ha inviato il seguente intervento alla stampa:

Siamo un gruppo di genitori (ma anche e soprattutto cittadini) che hanno lanciato la petizione per evitare l’abolizione della carne di Maiale nelle mense scolastiche.

Ci teniamo a far sapere che

Siamo pienamente d’accordo sulla necessità di tutelare la salute dei bambini e di garantire nelle mense scolastiche pasti equilibrati, sicuri e di qualità. Proprio perché vogliamo il meglio per i nostri figli, riteniamo però che eliminare completamente la carne di maiale dai menu scolastici non sia la soluzione corretta.

La salute dei più piccoli si protegge attraverso un’alimentazione varia e bilanciata, la scelta di materie prime di qualità, controlli rigorosi e porzioni adeguate. Non è l’abolizione di un singolo alimento a risolvere i problemi legati alla nutrizione. È invece necessario valutare l’equilibrio complessivo dei menu, la frequenza con cui ogni alimento viene proposto e le modalità con cui viene preparato.

Ho letto alcuni commenti per motivare la scelta dell’eliminazione della carne di maiale ,dove dicono che i piatti rimangono pieni…

Motivazione a dir poco assurda perchè se si utilizzasse questo metro di giudizio penso che metà di ciò che viene distribuito in mensa sarebbe da “rivedere”

Ricordiamo anche che

Nel territorio piacentino, inoltre, la carne di maiale è legata a una tradizione gastronomica e produttiva di eccellenza. Fa parte della nostra storia, della nostra economia e della nostra identità culturale. Questo non significa ignorare le esigenze alimentari, sanitarie, etiche o religiose delle famiglie, ma riconoscere che una tradizione può convivere con il rispetto delle diverse sensibilità.

Chi non desidera che i propri figli consumino carne di maiale può già segnalarlo alla segreteria o al servizio mensa del proprio Comune, secondo le modalità previste, richiedendo un menu alternativo. In questo modo viene tutelato il diritto di ogni famiglia a compiere una scelta consapevole, senza trasformare la preferenza di alcuni in un divieto valido per tutti.

La libertà di scelta deve valere in entrambe le direzioni. Abolire un alimento, quando è possibile offrire valide alternative, rischia di diventare un’imposizione, anziché una misura realmente inclusiva. In un Paese democratico, le istituzioni dovrebbero cercare soluzioni capaci di rispettare sia chi non mangia carne di maiale sia chi desidera mantenerla, nelle giuste quantità, all’interno del menu scolastico.

La nostra posizione non è contraria alla salute, all’inclusione o al rispetto delle differenze. Chiediamo semplicemente equilibrio, dialogo e libertà di scelta: menu sani e controllati, alternative accessibili per chi ne ha bisogno e nessuna abolizione generalizzata della carne di maiale dalle mense scolastiche di Piacenza.

Concludo con un piccolo appunto alle tante frasi “ci sono argomenti più importanti di questo” dicendo che lo Sappiamo bene che esistono molti altri problemi, anche più rilevanti e urgenti. Questo, però, non può impedirci di manifestare civilmente il nostro dissenso rispetto a una decisione che consideriamo al quanto discutibile. Partecipare al dibattito pubblico e chiedere spiegazioni alle istituzioni non significa sminuire altre questioni, ma esercitare un diritto democratico. Per questo motivo chiediamo all’Asl di tenere in considerazione le nostre richieste.