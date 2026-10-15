Il libero Rosati (Canottieri Ongina) “Gruppo eccezionale, ora non sottovalutare Busseto”

A parlare in casa giallonera è il libero e capitano Davide Rosati. “La preparazione è andata bene, abbiamo lavorato molto dall’inizio fino ad ora, passando per il mini ritiro di Pievepelago e le varie amichevoli. Le sensazioni sono buone, a parte l’ultimo a Scanzorosciate i test sono andati bene in termini di risultato, mentre le prestazioni hanno offerto a volte cose migliori altre meno com’è normale che sia in questo periodo, ma il bilancio è positivo. Il gruppo è eccezionale e voglio fare i complimenti alla squadra per questo periodo iniziale della stagione: tutti hanno messo un grande impegno e si respira un bel clima. Abbiamo tanta voglia di iniziare e anche far vedere che l’ultimo allenamento congiunto è stato un passo falso”.