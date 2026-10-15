Il libero Rosati (Canottieri Ongina) “Gruppo eccezionale, ora non sottovalutare Busseto”
E’ tutto pronto per l’inizio della nuova avventura in serie B maschile per la Canottieri Ongina, formazione piacentina ormai presenza fissa in categoria
E’ tutto pronto per l’inizio della nuova avventura in serie B maschile per la Canottieri Ongina, formazione piacentina ormai presenza fissa in categoria. Sabato alle 18 il primo atto sarà il derby esterno a Busseto (Parma) contro il Verdiano Busseto Volley, mentre sette giorni dopo ci sarà l’esordio casalingo contro l’Ilario Ormezzano Sai Spb.
A parlare in casa giallonera è il libero e capitano Davide Rosati. “La preparazione è andata bene, abbiamo lavorato molto dall’inizio fino ad ora, passando per il mini ritiro di Pievepelago e le varie amichevoli. Le sensazioni sono buone, a parte l’ultimo a Scanzorosciate i test sono andati bene in termini di risultato, mentre le prestazioni hanno offerto a volte cose migliori altre meno com’è normale che sia in questo periodo, ma il bilancio è positivo. Il gruppo è eccezionale e voglio fare i complimenti alla squadra per questo periodo iniziale della stagione: tutti hanno messo un grande impegno e si respira un bel clima. Abbiamo tanta voglia di iniziare e anche far vedere che l’ultimo allenamento congiunto è stato un passo falso”.
Primo atto, Busseto. “Una squadra da tenere in considerazione e da non sottovalutare, è una neopromossa ma con tanti giocatori che la serie B l’hanno giocata, mentre l’opposto Bartoli l’ha vinta innumerevoli volte. Inoltre, ci sono tanti altri ex tra cui Lucio Piazzi, Marco De Biasi e Denis Kolev. E’ una formazione che abbiamo conosciuto in amichevole, sappiamo benissimo cosa possiamo e dobbiamo fare; di certo non bisogna regalare nulla, perché a questi livelli nessuno perdona. Dovremo giocare con serenità e cercare di iniziare il campionato con il piede giusto”.
Nella foto, Davide Rosati (Canottieri Ongina) a destra
Ufficio stampa Canottieri Ongina