Il Maresciallo Alfieri lascia Carpaneto, il saluto del sindaco “Punto di riferimento, ci mancherà”
Il Comandante della Stazione ha concluso il suo servizio in paese per iniziare il nuovo incarico a Podenzano
“La cosa più importante, è innegabile, è sempre il rapporto istituzionale e professionale. E quello, tra Comune e Carabinieri di Carpaneto, è sempre stato ottimo: collaborazione da entrambe le parti, sostegno, disponibilità all’intervento. C’è poi il rapporto umano: quello non è mai scontato, ma è altrettanto importante. E con il Maresciallo Giuseppe Alfieri, il rapporto umano è stato – ed è – speciale”. Così il sindaco Andrea Arfani saluta il Maresciallo Alfieri, che ha concluso il suo servizio a Carpaneto per iniziare il nuovo incarico a Podenzano: “E’ stato Comandante di Stazione, figura istituzionale, punto di riferimento, amico – scrive il primo cittadino -. Da quando è arrivato, ormai qualche anno fa, ha saputo inserirsi al meglio in un tessuto sociale per certi versi non semplice, conquistando fiducia, rispetto, stima, da parte di tutta la comunità”.
“Nei miei anni da Sindaco – prosegue Arfani -, spesse volte ho avuto necessità di confrontarmi con lui, in orari e giorni strani e a volte scomodi; abbiamo avuto bisogno di mettere la testa insieme su problemi delicati, trovando soluzioni utili e sempre ragionate; abbiamo condiviso momenti di festa e leggerezza, alternandoli ad altri di maggior preoccupazione. Sempre, con stima e rispetto. Dimenticando per un momento il formalismo che deve caratterizzare un messaggio istituzionale, dico che Giuseppe Alfieri mancherà a Carpaneto. Mancherà come Carabiniere, e mancherà come amico. La scelta dell’Arma Carabinieri di destinarlo alla Caserma di Podenzano è per lui un attestato di stima, e conferma la grande considerazione che merita. Per questa sua nuova avventura, il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la Comunità di Carpaneto”.
“Al Maresciallo Emanuele Gaglione, che subentra da oggi – conclude il primo cittadino -, i più sinceri auguri di buon lavoro, con la conferma che potrà trovare nel Comune di Carpaneto sempre un alleato, un riferimento, un ente su cui sempre potrà contare”.