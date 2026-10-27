Il Maresciallo Alfieri lascia Carpaneto, il saluto del sindaco “Punto di riferimento, ci mancherà”

“La cosa più importante, è innegabile, è sempre il rapporto istituzionale e professionale. E quello, tra Comune e Carabinieri di Carpaneto, è sempre stato ottimo: collaborazione da entrambe le parti, sostegno, disponibilità all’intervento. C’è poi il rapporto umano: quello non è mai scontato, ma è altrettanto importante. E con il Maresciallo Giuseppe Alfieri, il rapporto umano è stato – ed è – speciale”. Così il sindaco Andrea Arfani saluta il Maresciallo Alfieri, che ha concluso il suo servizio a Carpaneto per iniziare il nuovo incarico a Podenzano: “E’ stato Comandante di Stazione, figura istituzionale, punto di riferimento, amico – scrive il primo cittadino -. Da quando è arrivato, ormai qualche anno fa, ha saputo inserirsi al meglio in un tessuto sociale per certi versi non semplice, conquistando fiducia, rispetto, stima, da parte di tutta la comunità”.