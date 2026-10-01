Il mondo dei simulatori di guida al centro della conviviale del Rotary Cortemaggiore

Si è tenuta nei giorni scorsi una nuova conviviale del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, all’inizio della quale il Presidente Tiziana Benzi ha aggiornato i soci presenti sull’avanzamento dei progetti in essere. Ha proseguito presentando gli ospiti relatori presenti alla serata: Francesco Boriani e Lorenzo Boriani, rispettivamente Presidente di NRG Driving Simulation Center e Store Manager e Team Manager del team competitivo NRG, una realtà del territorio piacentino che rappresenta molto bene un mondo in forte evoluzione nel quale convivono tecnologia, sport, formazione e aggregazione e dove la guida sportiva diventa accessibile e condivisa.

NRG Driving Simulation Center di Piacenza offre un ambiente dedicato alla simulazione professionale di guida e alla competizione virtuale, dove principianti ed esperti possono vivere la guida sportiva in un contesto controllato. Un’esperienza immersiva, inclusiva e sicura, che si rivolge non soltanto agli appassionati e ai piloti, ma anche alle aziende attraverso attività di team building, alle scuole e ai giovani attraverso esperienze dedicate alla guida e alla sicurezza. Il tutto progettato per diversi livelli di preparazione, per permettere a tutti la possibilità di partecipare. Gli ospiti hanno raccontato la loro realtà lavorativa, che ha evidenziato aspetti molto interessanti: una tecnologia che può sembrare inizialmente legata al gioco e all’intrattenimento è invece anche strumento di formazione, collaborazione, consapevolezza e crescita.

Francesco e Lorenzo hanno raccontato la loro esperienza in questo mondo così particolare della simulazione professionale di guida, suscitando molta curiosità nella platea che ha rivolto agli stessi diverse domande e spiegazioni. La serata, particolarmente partecipata ed interessante, si è conclusa con i ringraziamenti da parte del Presidente Tiziana Benzi agli ospiti per la loro presenza e la consegna agli stessi del gagliardetto del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino.