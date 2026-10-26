Il mondo tra le mani, visita guidata itinerante in Cattolica e Galleria Alberoni

Un itinerario originale dove l’antico il contemporaneo, il passato e il presente svelano quella cifra comune all’uomo di ogni epoca che è l’esplorare. Visita in due tappe venerdì 30 ottobre

Università Cattolica del Sacro Cuore e Opera Pia Alberoni propongono, venerdì 30 ottobre, una interessante visita guidata speciale e itinerante intitolata Il mondo tra le mani e costituita da due tappe: la prima all’Università Cattolica e la seconda al Collegio Alberoni. Un itinerario originale dove l’antico il contemporaneo, il passato e il presente svelano quella cifra comune all’uomo di ogni epoca che è l’esplorare. Come ha scritto T. S. Eliot: non cesseremo mai di esplorare/ E alla fine della nostra esplorazione/ arriveremo da dove siamo partiti./E per la prima volta/ conosceremo il luogo

Il programma

Si inizia alle ore 17.30 dall’atrio d’onore dell’Università Cattolica di Piacenza dove è allestita la mostra Mappe. Geografie segrete, che il curatore Carlo Francou, presenterà ai visitatori intervenuti. Si tratta di una esposizione in due sezioni: in “Fra Terra e Cielo” sono presentate opere degli artisti Romano Bertuzzi, Elisabetta Casella, Alfredo Casali, Brigitta Rossetti e Luiso Sturla Nella sezione “Tra Oriente e Occidente”, sono esposte opere di Gustavo Foppiani, Armodio, Romano Tagliaferri e Giorgio Milani.

Una mostra all’insegna dell’esplorazione e nella quale le mappe esposte non raffigurano specifici luoghi geografici del pianeta.

Lo spiega lo stesso Francou: «Seguendo questo itinerario fatto di mappe, nelle quali la visione non riguarda specifici ambiti geografici del nostro pianeta, ma luoghi dello spirito attraverso i quali esplorare terre sconosciute, cieli ignoti, confini immateriali dentro e fuori di noi, traspare una sensibilità da cogliere nelle sue multiformi espressioni artistiche. Per compiere questo viaggio ci vengono in aiuto dieci artisti che, percorrendo strade immaginarie, ci invitano a fare altrettanto, per affacciarci su nuovi confini e aprirci a nuovi e stimolanti incontri».

Dall’Università Cattolica al Collegio Alberoni

Dalle mappe luoghi dello spirito alle antiche mappe incise negli atlanti e nei più preziosi volumi del fondo librario alberoniano. Al termine della visione della mostra in Università Cattolica si raggiungerà infatti la Biblioteca monumentale del Collegio Alberoni (le due istituzioni si trovano una di fronte all’altra) dove Claudia Marchionni presenterà ai visitatori una selezione di “tesori di carta”: atlanti e antiche mappe appartenenti al Fondo librario Mars Torretta e agli altri fondi librari alberoniani.

La Biblioteca del Collegio, costituita da oltre 100.000 volumi, custodisce infatti un tesoro culturale immenso. Il prezioso fondo antico Mars Torretta, donato al Collegio Alberoni da Annarosa Mars Torretta nel 2019 ben documenta il momento d’oro della cartografia europea con numerosi atlanti ed opere geografiche. Tra gli altri volumi di questo fondo si potranno vedere il raro Speculum nauticum super navigatione maris occidentalis dell’olandese Lucas Waghenaer (prima edizione del 1586), manuale di viaggio che incorpora le carte marittime: si tratta di un volume di grande bellezza, aperto da un frontespizio inciso e corredato da 45 mappe a doppia pagina. Appartiene sempre al fondo Mars Torretta il volume Italia del cartografo, astronomo e matematico padovano Giovanni Antonio Magini, stampato a Bologna nel 1620, che costituisce il primo atlante italiano, essendo corredato da 61 carte geografiche a doppia pagina. Con essi saranno visibili anche due straordinari volumi di due celebri cartografi del Seicento Nicolas Sanson e Philipp Clüver.