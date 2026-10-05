Il President apre la stagione con una serata in ricordo di Wilma Solenghi

Il Teatro President apre la nuova stagione con una serata in ricordo di Wilma Solenghi, tra le note piacentine e napoletane con «Piacenza canta e Napoli in-canta», sabato 17 ottobre alle ore 21.

C’era una volta Wilma Solenghi, una donna minuta, fragile nel fisico a causa dell’età e della salute, ma con una personalità forte, sensibile e indomabile, che l’ha caratterizzata in tutta la sua vita. Questa «Cittadina del mondo», come si definiva lei, che aveva attraversato l’Oceano per recarsi negli Stati Uniti, ma che era rimasta fortemente ancorata alla sua Piacenza, e più profondamente a S. Antonio a Trebbia, si è rivelata essere un’artista sia come pittrice con i suoi famosi quadri ispirati al mondo floreale, che come cantante e musicista, nonché una fervida protagonista della vita sociale di Piacenza. Ha partecipato ad innumerevoli spettacoli e manifestazioni cittadine, nonché a generose animazioni in parrocchie e Case di Riposo. Ed è al ricordo di questo personaggio, mancato 7 anni fa, alla veneranda età di 101 anni, che Uccio Genovese ha voluto proporre uno spettacolo live musicale, realizzato grazie alla generosa partecipazione di numerosi artisti piacentini, ispirato alle tradizionali canzoni piacentine e napoletane che tanto amava. “Ho pensato a questo spettacolo – dice Uccio Genovese – andando a ricercare nei due modi di fare musica anche la particolare teatralità che hanno. L’evento è caratterizzato anche da un forte impegno degli artisti coinvolti nello spettacolo nel rappresentare la musica napoletana, ma che sicuramente saranno prontissimi ad interpretarla”.

Lo special musicale, intitolato «Piacenza canta e Napoli in-canta», si sviluppa, tramite un fantasioso scambio di cartoline musicali tra la nostra città e Napoli, alle quali sono abbinati motivi musicali inerenti i rispettivi luoghi rappresentati. La scenografia originale è stata interamente realizzata da Uccio Genovese, e rappresenta il Gotico di Piacenza con lo sfondo del Golfo di Napoli, a suggello del gemellaggio tra i due diversi modi di esprimere le emozioni canore e sentimentali delle due città. “Non è una carrellata di canzoni – spiega Fausto Frontini -, ma far emergere aspetti significativi della vita che una canzone può trasmettere, in incontro/confronto frà due realtà diverse. Con questo spettacolo si vuole ricostruire spaccati di un vissuto che di dice o modi di essere, di sentire, di vivere i rapporti, i sentimenti e la forza e l’incisività dell’espressione”. Conducono la serata, organizzata dalla Famiglia Piasinteina, lo stesso autore Uccio Genovese con l’amico Fausto Frontini, ed i brani saranno interpretati da Erminio Antelmi, Davide Braghieri, Simona Cervini, Emanuela Federiconi, Gigliana Gilian, Maurizio Pitacco, Sara Veneziani, accompagnati dai musicisti Gigi Muggiana (batteria), Samuel Rossi (fisarmonica), Max Tagliaferri (chitarra), Roberto Toso (sax e clarino), Enrico Zanfretta (basso), Mirko Zardi (tastiere). Isabella Genovese e Matteo Malchiodi saranno i vocalist, e Paolo Foanna, Milly Morsia e Mario Schiavi ci faranno ascoltare due poesie in tema.

Maurizio Lertua e Anna Maria Figliossi, attori della Filodrammatica Gari Battini di Piacenza, saranno gli animatori a sorpresa della serata. I fonici sono Luciano Cortellini e Davide Tromby. La manifestazione, oltre che essere dedicata al ricordo di Wilma Solenghi, è finalizzata alla raccolta fondi in favore della Lega del Filo d’Oro, e si svolgerà al Teatro President in via Manfredi 30, di sabato 17 ottobre alle ore 21. I posti numerati sono in prevendita presso il CITY BAR, via Manfredi 33 da lunedì a sabato dalle ore 7 alle 19. Per informazioni e prenotazioni tel. 3518728156.

Nella foto da sinistra: Maurizio Pitacco, Francesca Farina, Uccio Genovese, Bruno Tramelli, Fausto Frontini, Danilo Anelli, Mario Schiavi, Giliana Gilian, Roberto Toso, Simon Cervini e Emanuele Federiconi.