Il primo appuntamento per una mammografia? Ad aprile 2028

La prevenzione può aspettare anche 18 mesi. Questo è l’arco di tempo tra la prenotazione, in farmacia, di una mammografia di controllo e il primo appuntamento disponibile al Centro Salute Donna dell’Ausl di Piacenza: il primo posto disponibile, a metà ottobre 2026, è nella seconda metà di aprile 2028. Come è noto, le liste di attesa per questo esame diagnostico sono spesso molto variabili, a seconda di quanto è fitto l’elenco delle richieste, che può essere snellito nell’arco dei mesi grazie all’inserimento di nuovi appuntamenti.

E’ che vero che il tipo di esame richiesto è una mammografia di controllo, ossia un esame di primo livello, e che casi invece con classi di priorità più stringenti si ha accesso ad agende più veloci (anche con prenotazione diretta del medico), ma questo non toglie che la tempistica prospettata tolga il fiato, per quello che viene considerato un test prezioso per la diagnosi precoce di un tumore al seno. E coglie anche di sorpresa, visto il recente riconoscimento assegnato alla Breast Unit di Piacenza dalla Regione Emilia Romagna, anche per la capacità di garantire alle pazienti tempi appropriati. Siamo, tra l’altro, nel pieno del mese dedicato proprio alla prevenzione del tumore al seno, Ottobre Rosa, e si moltiplicano le iniziative di sensibilizzazione promosse dalle associazioni, come le visite senologiche organizzate da Lilt Piacenza , la Camminata Rosa in programma a Castelvetro Piacentino questa domenica 18 ottobre, e ancora la sfilata di Martino Midali, per il Bra Day a Palazzo Gotico il 22 ottobre.