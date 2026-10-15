“Il rispetto tiene banco”: le parole, le voci e l’arte degli studenti diventano mostra

Ci sono riflessioni che hanno preso forma attraverso immagini e colori e altre che hanno trovato una voce, trasformandosi in parole da ascoltare. Dal 29 ottobre all’11 novembre la Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza ospiterà la mostra conclusiva de “Il rispetto tiene banco”, il progetto che nel corso dell’anno ha coinvolto studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado in un percorso dedicato alla promozione delle pari opportunità, al rispetto delle differenze e al contrasto della violenza di genere. Si tratta di un’esposizione originale, insieme visiva e sonora, nella quale opere, voci e suggestioni si intrecceranno grazie ad un allestimento dal forte impatto scenografico: la Sala del Consiglio sarà infatti attraversata da luci intermittenti che accompagneranno il visitatore in un percorso pensato non solo per essere osservato, ma anche ascoltato e vissuto. Adulti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e tutti coloro che visiteranno la mostra potranno così “sentire” le emozioni, le domande e le riflessioni che studenti e studentesse hanno fatto emergere durante il percorso.

La prima apertura è in programma giovedì 29 ottobre alle ore 11, alla presenza degli studenti e delle studentesse coinvolti nel progetto e dell’artista Antonio Cotecchia, in arte Kotè, che li ha accompagnati nel laboratorio artistico. Per l’occasione sarà presente anche Piacenza Network Aps – Web Radio PC Radio Cult che raccoglierà in diretta le prime emozioni dei visitatori. «Questa mostra dà voce alle riflessioni e alle idee delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato al progetto – sottolinea la consigliera provinciale delegata all’Istruzione e alle Pari Opportunità Nadia Pompini –. Attraverso linguaggi diversi, hanno potuto infatti confrontarsi su rispetto, relazioni e differenze, diventando protagonisti di un percorso che oggi si apre alla comunità. Perché costruire una cultura del rispetto è una responsabilità che riguarda tutti».

La mostra rappresenta l’approdo di un percorso più ampio. “Il rispetto tiene banco”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, vede come capofila la Provincia di Piacenza e come partner CIPM Emilia Impresa Sociale, il Centro Antiviolenza di Piacenza Associazione “La città delle donne” odv, Piacenza Network Aps – Web Radio PC Radio Cult e l’artista Kotè, con l’associazione ArteViva Ets. Il progetto ha coinvolto le classi terze e quarte degli istituti Cassinari-Tramello e ISII Marconi di Piacenza, Volta di Castel San Giovanni e San Colombano di Bobbio, attraverso un percorso articolato in più fasi e costruito per mettere i giovani non nella posizione di semplici destinatari, ma di protagonisti attivi della riflessione e della comunicazione. Dagli incontri formativi dedicati alla violenza di genere, agli stereotipi fino alle dinamiche di relazione, il lavoro è proseguito con il laboratorio podcast, sviluppato insieme a Piacenza Network Aps – Web Radio PC Radio Cult, nel quale studenti e studentesse hanno lavorato sul valore delle parole, del linguaggio e dell’ascolto. Il laboratorio artistico, guidato da Kotè e realizzato con gli studenti del Liceo Cassinari e dell’Istituto Volta, ha invece dato forma visiva alle riflessioni maturate durante il percorso: pensieri e vissuti sono diventati immagini e opere capaci di raccontare ciò che spesso è difficile esprimere direttamente. Proprio Kotè, durante il percorso nelle scuole, aveva sottolineato il valore dell’arte come spazio nel quale abbassare le difese, far emergere consapevolezze e rendere visibili dinamiche e sentimenti che rischiano altrimenti di rimanere nascosti.

La mostra raccoglie ora il risultato di questo processo e lo apre alla comunità, trasformando l’esperienza vissuta nelle classi in un’occasione pubblica di ascolto e riflessione.

Informazioni

Mostra “Il rispetto tiene banco”

Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza

29 ottobre – 11 novembre 2026

Visitabile negli orari di apertura al pubblico della Provincia di Piacenza.

Prima apertura: giovedì 29 ottobre, ore 11, con la partecipazione di Kotè e degli studenti e delle studentesse coinvolti nel progetto

Informazioni e contatti:

pariopportunita@provincia.pc.it

tel. 0523 795846