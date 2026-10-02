Il salone di “Vini di Vignaioli” arriva a Piacenza con oltre cento produttori

Vini di Vignaioli, il grande salone dedicato ai vini artigianali e naturali, dopo oltre vent’anni a Fornovo di Taro arriva per la prima volta a Piacenza. L’appuntamento è per domenica 1 e lunedì 2 novembre 2026 al Laboratorio Aperto Piacenza, all’interno della storica ex Chiesa del Carmine, nel cuore della città. Saranno oltre 100 i vignaioli presenti alla manifestazione – giunta quest’anno alla 24esima edizione – provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Piccole aziende, realtà familiari e produttori indipendenti saranno presenti personalmente ai banchi d’assaggio per raccontare i propri vini, i territori e il lavoro che c’è dietro ogni bottiglia.

La selezione segue la filosofia che da sempre caratterizza Vini di Vignaioli: vini artigianali e naturali, prodotti attraverso un approccio rispettoso della terra, della vigna e della materia prima. La manifestazione è anche un mercato del vino, dove il pubblico può acquistare direttamente dai produttori le bottiglie scoperte durante la degustazione e portarle a casa. Il rapporto diretto tra vignaiolo e consumatore è infatti uno degli elementi centrali della manifestazione: incontrare chi produce, assaggiare i suoi vini, conoscere la sua storia e scegliere direttamente cosa portare a casa.

VINI DI VIGNAIOLI 2026

1-2 novembre 2026

Laboratorio Aperto Piacenza – Ex Chiesa del Carmine

Biglietto in prevendita online: 20 € + commissioni

Biglietto onsite: 25 €

Il biglietto dà diritto alla degustazione libera presso tutti i banchi d’assaggio.

Operatori Ho.Re.Ca.: riduzione del 50% sul prezzo del biglietto, con accredito direttamente in cassa il giorno dell’evento. La riduzione è valida per un massimo di 2 persone per ogni attività commerciale.

Informazioni: info@vinidivignaioli.com

Sito: vinidivignaioli.com