Il welfare di una città si costruisce insieme, Corvi “Impegno culturale contro l’individualismo”

La filosofia è quella del cantiere, che implica lavori comunque sempre ‘in corso’ per costruire insieme le risposte più adeguate ai bisogni sociali di una città. Nell’arco dell’intera giornata del 16 ottobre alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese si sono riunite circa 150 persone, appartenenti al variegato mondo del terzo settore, della cooperazione sociale, del volontariato, ma anche della scuola e i rappresentanti della Diocesi: tutti chiamati a portare il proprio mattone nel cosiddetto ‘Cantiere Welfare’ del Comune di Piacenza, con il coordinamento dell’assessorato di Nicoletta Corvi.

Un focus speciale è stato riservato ad alcuni dei temi che negli ultimi mesi sono saliti alla ribalta dell’attenzione sociale a Piacenza: il disagio e le risposte alle istanze degli adolescenti, la realizzazione di un progetto di vita, di autonomia, di futuro per le persone con disabilità, e anche la forte esigenza di continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Per questo la giornata si è articolata su due sessioni distinte di lavori, durante le quali sono stati individuati alcuni temi cardine della programmazione socio-sanitaria territoriale: tra questi, i servizi e opportunità per la popolazione anziana, le azioni contro esclusione sociale in età adulta, e ancora di progetti partecipati e innovativi per i minori e le famiglie, il sostegno delle responsabilità educative degli adulti, la conciliazione degli impegni di cura familiare e di lavoro e le iniziative per l’inclusione dei minori con background migratorio.

“Fanno parte del nostro ‘Cantiere Welfare’ – ha precisato l’assessore Nicoletta Corvi – i vari gruppi di confronto e consultazione con la società, come il gruppo disabilità, il gruppo integrazione e marginalità o delle politiche di genere e quant’altro, così come tutte le coprogrammazioni e le coprogettazioni attivate in questi anni, l’integrazione sociosanitaria che stiamo perseguendo in particolare nel caso di persone affette da disturbi comportamentali, sia adulte che minori. Oggi abbiamo dedicato la giornata a scrivere in maniera partecipata il Piano di zona 2026, e a differenza dell’incontro di due anni fa, abbiamo voluto toccare trasversalmente diversi temi”. “Il confronto serve a comprendere – ha proseguito – come attualizzare la nostra attenzione sulle tematiche di forte impatto e quali progetti attivare con uno scopo duplice: da un lato superare la frammentarietà dei servizi e degli apporti tra Comune, Azienda Sanitaria Locale e terzo settore, dentro una logica di sussidiarietà e amministrazione condivisa, e dall’altro fare leva su un impegno culturale”.