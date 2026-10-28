Imparare a camminare nel buio, l’esperienza di “Oltre la vista” insieme all’Unione Ciechi

Una benda sugli occhi e nella mano il bastone telescopico “bianco” che al contatto col terreno o con altre superfici produce un rumore differente. Percorrere a piedi la città in queste condizioni, lungo un percorso urbano che da via Mazzini, attraversa il centro, piazza Cavalli, il Corso, via San Siro, via Giordani, piazza Sant’Antonino fino a via Scalabrini, è stata un’esperienza che non si dimentica. Come imparare di nuovo a camminare, ma nel buio. Lo confermano i piacentini che il 28 ottobre hanno partecipato all’iniziativa “Oltre la vista” promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per far riscoprire la città e le sfide della disabilità visiva attraverso percorsi esperienziali. Nella mattinata sono stati realizzati laboratori e prove dedicati alle scuole, mentre nel pomeriggio due turni di passeggiate urbane che si sono concluse con un aperitivo “al buio” al bistrot ‘I Piccoli Mondi’ dell’Asp Città di Piacenza, punto di approdo finale. Anche la Redazione del Civico 11 ha seguito l’iniziativa e presto realizzerà un proprio reportage sulle pagine online di PiacenzaSera.it e Goodmornigpiacenza.it

A fare da accompagnatore a chi si è voluto misurare con la passeggiata al buio c’erano Filippo Siciliano e Olimpia Di Luccio dell’Unione Italiana Ciechi di Piacenza, insieme al cane guida Gina e ad altri volontari. Alle difficoltà quotidiane di chi si muove senza l’ausilio della vista in città se ne sommano altre, – è stato evidenziato – che hanno strettamente a che vedere con il nostro livello civiltà: le biciclette abbandonate malamente sui marciapiedi o legate ai pali, i monopattini lasciati in posti inappropriati e anche i bidoni e bidoncini della spazzatura mal posizionati in strada. Tutti ostacoli aggiuntivi a quelli già esistenti che potrebbero essere eliminati.

“Chi ha aderito all’iniziativa odierna (che si ripete anche giovedì 29 ottobre ) – spiega Olimpia Di Luccio – ha accettato l’idea che non è facile potersi orientare senza vedere, ma ci si può provare. Sicuramente la vista è il più nobile dei sensi, però ci sono anche altri sensi che possono aiutare, no? Come il tatto, l’udito, talvolta che l’olfatto in città. Per esempio se ti trovi sul corso Vittorio Emanuele che ha una pavimentazione liscia, oppure ti trovi in piazza Sant’Antonino che ha i sanpietrini, il tatto aiuta a capire che sei in uno spazio diverso. Con l’ausilio del bastone, magari roteando a destra e a sinistra si possono avvertire i limiti, quali possono essere dei pali o il muro. Quindi il tatto può essere importantissimo. E anche l’udito aiuta a capire se sei in uno spazio un po’ più ampio o all’interno di uno più circoscritto, oppure se quella in cui ti trovi è una zona isola pedonale, se non senti il rumore di auto. Paradossalmente anche l’olfatto può aiutare, magari se ti trovi nei pressi di una gelateria o di una piscina: “E’ avvenuto l’anno scorso, mi trovavo proprio con Filippo e cercavamo il campo da tennis della Farnesiana. E lui, attraverso l’odore, a un certo punto dice: qui c’è la piscina, siamo vicini. E quindi ecco che si mettono in gioco tutti gli altri sensi”.

Le passeggiate al buio aperte a tutti i cittadini erano già state proposte a Piacenza, ma un bel po’ di anni fa. “Diciamo che c’era bisogno di riprendere quella esperienza – afferma Filippo Siciliano, presidente dell’Unione Ciechi di Piacenza – ogni tanto fa bene, e fa bene pure a noi. Può essere un modo per rinfrescarci la memoria su certi percorsi urbani e fa bene a tutte le persone che provano questa esperienza, non solo a chi la vive di persona, ma anche a coloro che la guardano dall’esterno. Nella mattinata agli Ospizi Civili ci hanno raggiunto gli studenti di diverse scuole secondarie piacentine: per loro abbiamo realizzato un percorso all’interno del teatro Manicomics; ringraziamo i Manicomics per averci dato il loro spazio, così come anche il personale del bistrot ‘I piccoli mondi’, che si sono resi disponibili per aiutarci. Sia nel chiostro che nelle stanze interne abbiamo creato postazioni dove i ragazzi bendati hanno potuto affrontare a gruppetti diverse esperienze, come apporre la propria firma su un foglio, cosa che può sembrare scontata ma nella pratica non lo è, oppure riconoscere al tatto i puntini della scrittura braille anche se non si conosce l’alfabeto dei ciechi”.