In 300 alla Marcia delle Famiglie a Cabina di Vigolzone

In 300 hanno partecipato alla Marcia delle Famiglie, domenica 11 ottobre, con partenza dalla frazione di Cabina di Vigolzone. La bella giornata autunnale, con un sole ancora caldo e l’aria frizzantina, ha consentito ai partecipanti di apprezzare i due tracciati messi a punto dagli organizzatori, il gruppo marciatori Alta Valnure.

I percorsi – ben segnalati e presidiati dai volontari – erano da 6 e 14 chilometri e hanno consentito di riscoprire le bellezze del territorio, dal suggestivo castello di Vigolzone, alla natura del lungo Nure. Un’occasione, insomma, per trascorrere qualche ora all’aria aperta, camminando ciascuno a proprio passo, e contribuire anche alla comunità: i proventi della manifestazione sono stati infatti devoluti all’asilo Orfani di Guerra del paese.