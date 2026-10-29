In Regione i tirocini degli studenti di Medicina negli ambulatori dei medici delle Case della Comunità

“Questo accordo ci consente di salvaguardare un’esperienza fondamentale per gli studenti, che possono confrontarsi con la realtà della professione e acquisire competenze sul campo grazie alla guida di medici esperti e qualificati- sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. Allo stesso tempo, inseriamo i tirocini nelle Case della Comunità e negli studi dei medici di famiglia, luoghi fondamentali per conoscere da vicino i bisogni delle persone e il funzionamento di una sanità sempre più vicina ai cittadini. Siamo soddisfatti di aver individuato una soluzione condivisa con le Università, che garantisce la continuità della formazione e valorizza il ruolo dei professionisti coinvolti. Abbiamo bisogno di medici preparati, capaci di affrontare le sfide di un sistema sanitario in evoluzione- prosegue Fabi-. Investire nella loro formazione significa investire nel futuro della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna. E significa anche riconoscere il valore dei medici di Medicina generale, il cui contributo è essenziale sia nell’assistenza quotidiana, sia nella crescita professionale delle nuove generazioni di medici”.