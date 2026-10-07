Un po’ bottega dove acquistare pasta fresca e biscotti, un po’ ristorantino intimo dove bere un bicchiere di vino e dividere un piatto. Un posto insomma ‘Alla Mano’, come recita il nome della nuova attività che ha aperto da poco in viale Beverora 31, a Piacenza. Stile tra il vintage e il contemporaneo, con un banco ben fornito con pasta fresca tradizionale come anolini di stracotto e formaggio, i panciuti tortelli batalàbar, e qualche proposta più originale, ad esempio i ravioli di castagne e funghi porcini, mentre gli scaffali ospitano confezioni di sbrisolona, sughi e conserve artigianali e bottiglie di vino scelte con cura. Dietro al bancone c’è la cucina a vista e, più indietro, tavolini dove poter gustare tutte queste prelibatezze. “La nostra è una proposta che mancava in città: un’idea ibrida di ristorazione – spiega la titolare Susanna -. Questa è un po’ bottega e un po’ cucina conviviale. I nostri clienti possono acquistare pasta fresca da cucinare a casa, oppure decidere di fermarsi e mangiare qui, bevendo un bicchiere e condividendo un piatto”.

Susanna, 29 anni, di Lugagnano, con una mamma piacentina e un papà siciliano, come tanti ragazzi durante il covid ha iniziato a ripensare il suo futuro. “Sono laureata in lingue e, in quel periodo, stavo ancora studiando all’università di Verona, quando ho iniziato a pensare di cambiare strada, puntando su un’idea imprenditoriale che avesse a che fare con il cibo, una mia passione fin dall’adolescenza. Ho così cercato di capire come poter unire quello che piaceva a me, lontano da un’impostazione classica di ristorazione, e quello che poteva piacere invece anche ad altri. E penso di esserci riuscita”. Il primo step è l’apertura, a maggio 2021, di una prima bottega dedicata alla produzione, a Castellarquato. Poi l’esperienza con il food truck, che la porta in giro tra Piacenza e l’Italia a eventi e feste, con la proposta basata sulla pasta fresca. “Era un prodotto che mancava, di solito in queste formule itineranti vanno per lo più panini, mentre invece non c’era la pasta, soprattutto quella artigianale come facciamo noi”. Dopo alcuni anni, però, torna la voglia di avere un posto tutto per sé: apre quindi ‘Alla Mano’ a Castellarquato, dove continua ad essere concentrata la produzione, e ora questa nuova apertura in viale Beverora. “Sono convinta che questa zona abbia delle potenzialità – dice Susanna -, siamo in centro storico senza essere in Ztl, vicini alle scuole, agli uffici comunali, alla Questura così come all’ospedale. Speriamo, anzi, di fare un po’ da traino ad altre proposte e vedere nuove vetrine riaccendersi nella via”.

di 10 Galleria fotografica Locale Alla Mano









‘Alla Mano’ è aperto, con orario continuato, dalle 11 alle 23 per pranzi, merende, aperitivi e cene sia nel locale che da asporto. Punto forte del menù è ovviamente la pasta fresca ripiena, ma non mancano proposte che valorizzano le eccellenze di Piacenza, partendo da coppa e formaggi locali, così come altre prelibatezze fuori regione, con proposte vegetariane e senza glutine. Particolare attenzione è riservata anche al vino, con etichette piacentine – e non solo – di pregio. “Cambieremo il menù abbastanza spesso– anticipa Susanna -, lavorando con prodotti stagionali. Facciamo parte dell’Alleanza dei Cuochi di Slow Food, e anche la nostra pasta fresca seguirà questa filosofia. Tra un mese la pasta ripiena che è possibile trovare adesso non ci sarà più, perché cambieranno gli ingredienti, mentre resteranno le proposte tradizionali standard”. Secondo la filosofia del locale, non si accettano prenotazioni. “Per accontentare le richieste, avremmo dovuto introdurre i turni, mentre noi vogliamo privilegiare un’atmosfera conviviale” sottolinea sempre Susanna. Un’atmosfera calda, di condivisione, ma anche giovane e dinamica come il team che l’aiuta, dalla sorella Dalida, ad altre tre persone impiegate nella produzione e altre 5 che si alternano per il servizio a pranzo e alla sera. Nessuna difficoltà nel trovare personale, problema comune alle attività di ristorazione? “Tocca proprio a noi giovani imprenditori – conclude – cambiare le cose”.