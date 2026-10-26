Inaugurata la nuova stazione dei carabinieri di Podenzano “Presidio di legalità e di vicinanza dello Stato”

Da oggi, 26 ottobre 2026, è operativa la nuova Stazione dei Carabinieri di Podenzano, un importante punto di riferimento per la sicurezza e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini del nostro territorio. La nuova struttura è stata dedicata alla memoria del vice brigadiere Luca Di Pietra, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, caduto in servizio il 29 settembre 2014 a Castel San Giovanni, durante un inseguimento. “In questa giornata significativa, l’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sincero e sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri di San Giorgio Piacentino, che in tutti questi anni ha garantito con professionalità, impegno e dedizione la sicurezza del nostro territorio” è il commento dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Sparzagni.

“Un ringraziamento per la preziosa collaborazione costruita nel tempo, non soltanto con l’attuale Amministrazione comunale, ma anche con quelle che l’hanno preceduta. Un rapporto fatto di disponibilità, attenzione e costante presenza al servizio dei cittadini. Un ringraziamento particolare va al Maresciallo Ciccone, con il quale abbiamo avuto il piacere di collaborare fino agli ultimissimi giorni, trovando sempre disponibilità, attenzione e spirito di collaborazione. A lui e a tutti i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Piacentino va la nostra sincera riconoscenza”. “Ci sembrava doveroso, proprio nel giorno in cui si apre un nuovo capitolo per Podenzano, non dimenticare chi fino a ieri ha lavorato quotidianamente per la sicurezza della nostra comunità. Allo stesso tempo, rivolgiamo un caloroso benvenuto e i nostri migliori auguri di buon lavoro ai Carabinieri che da oggi prestano servizio presso la nuova Stazione di Podenzano, con l’auspicio di costruire insieme un rapporto di collaborazione altrettanto proficuo.

Grazie ai Carabinieri di San Giorgio Piacentino per quanto fatto in questi anni e buon lavoro ai Carabinieri della nuova Stazione di Podenzano”.