Inaugurato a Bobbio l’Ufficio di prossimità: i servizi della giustizia e il supporto sociale più vicini alla montagna

All’evento inaugurale hanno preso parte le principali autorità locali e giurisdizionali: il Presidente e i Sindaci dell’Unione Montana, il Presidente del Tribunale di Piacenza Antonino Fazio

E’ stato ufficialmente inaugurato a Bobbio il nuovo Ufficio di Prossimità, un presidio pensato per avvicinare la giustizia e i servizi di tutela alle comunità locali, evitando ai cittadini del territorio – in particolare ai soggetti più fragili – lunghi spostamenti verso la città. All’evento inaugurale hanno preso parte le principali autorità locali e giurisdizionali: il Presidente e i Sindaci dell’Unione Montana, il Presidente del Tribunale di Piacenza Antonino Fazio, i Giudici Giorgia Demaldè e Ivan Borasi, la rappresentante della Regione Emilia-Romagna Elena Zammarchi e il Direttore del Distretto di Ponente Stefano Nani.

Il Presidente Pasquali: «Un passo fondamentale per i nostri anziani e per le persone fragili» Nel suo discorso di apertura, il Presidente dell’Unione Roberto Pasquali ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Ritengo molto importante questa inaugurazione perché oggi l’Unione Montana, e in particolare i servizi sociali, compiono un passo in più nella direzione dell’aiuto alle persone che abitano in montagna. Solo a Bobbio contiamo circa 700 anziani che necessitano di servizi territoriali che non li costringano a spostarsi verso il capoluogo per le proprie necessità. I servizi sociali hanno colto con prontezza questa occasione e noi ne siamo grati: ogni passo fatto per aprire servizi sul territorio significa costruire un sistema orientato all’aiuto, specialmente verso le persone più fragili».

Il Presidente del Tribunale Fazio: «Un punto di riferimento umano prima che burocratico» – L’intervento del Presidente del Tribunale di Piacenza, Antonino Fazio, ha rimarcato l’impatto umano ed etico del lavoro della magistratura tutelare: «I giudici tutelari macinano provvedimenti legati alla gestione della vita delle persone: attività che non si svolgono guardando ai numeri, ma al benessere dei cittadini, e che richiedono tempo, informazioni e studio perché si tocca con mano il dolore delle persone più fragili. Si tratta di un bisogno destinato ad aumentare nei prossimi anni anche a causa delle tendenze demografiche. Trovare un punto di riferimento senza dover prendere la macchina e fare più di un’ora di viaggio, o doversi rivolgere a un professionista distante, crea quel senso di appartenenza di cui tutti abbiamo bisogno e che in un momento di difficoltà familiare può fare la differenza. Mi auguro che questo sia un progetto pilota capace di trovare condivisione e replicabilità anche in altri territori come la Val d’Arda, la Val Nure e la Val Tidone».

Istituzioni e Regione a supporto della rete territoriale – A rafforzare l’importanza del nuovo presidio è intervenuta la dott.ssa Giorgia Demaldè, la quale ha ribadito come la presenza fisica sul territorio sia essenziale anche per alleviare la paura, il timore e le resistenze che spesso i cittadini provano quando devono interfacciarsi con il Tribunale. Successivamente, la dottoressa Elena Zammarchi, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, ha espresso il proprio ringraziamento ai Sindaci e ai Servizi Sociali per aver saputo cogliere l’opportunità, consapevole delle complessità operative e organizzative dell’iniziativa: l’avvio del servizio ha infatti richiesto un percorso di formazione specifica e l’adeguamento dei sistemi informatici. La dottoressa Zammarchi ha inoltre ringraziato i partner tecnici ed operativi del percorso di avvio: Lepida, C.O. Gruppo e Maat Srl.