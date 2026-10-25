PalabancaSport più accogliente e digitale: inaugurato il nuovo Foyer

Inaugurato il Foyer 1 del PalabancaSport – È stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 25 ottobre il nuovo Foyer 1 del PalabancaSport. La struttura, destinata all’accoglienza di tifosi e visitatori, è stata realizzata dal Comune di Piacenza grazie ai fondi della Missione 5 del Pnrr, nell’ottica della sostenibilità e della piena accessibilità. A fare gli onori di casa, accanto alle autorità e ai rappresentanti del mondo sportivo, la Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley, Elisabetta Curti. Al taglio del nastro, avvenuto poco prima del debutto casalingo di Gas Sales Bluenergy Volley nel Campionato di Superlega 2026-2027, erano presenti la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, il Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti e l’assessora regionale all’Agenda Digitale e alle Politiche per l’Innovazione Tecnologica Elena Mazzoni, che hanno potuto visitare il nuovo ambiente e scoprirne le caratteristiche. All’interno si trovano lo stand merchandising, il nuovo bar, la business lounge, la biglietteria e, logicamente, gli accessi che portano all’interno del PalabancaSport.

Oltre all’inaugurazione del Foyer 1 è stata presentata in via ufficiale anche la nuova rete Emilia-Romagna WiFi, attivata di recente al PalabancaSport, che consente l’accesso e la navigazione gratuita in Internet. Il Foyer 1 si presenta con una veste rinnovata, studiata per offrire maggiore comfort e servizi al pubblico nelle giornate di gara e durante gli eventi organizzati all’interno della struttura. Un ambiente completamente rinnovato, moderno e funzionale, pensato per migliorare l’accoglienza degli spettatori e creare nuove opportunità di incontro e relazione. Uno spazio che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e valorizzazione dell’impianto che ospita le gare interne di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

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Nel corso dell’inaugurazione è stato sottolineato come il nuovo foyer rappresenti un investimento importante per il futuro, finalizzato a migliorare ulteriormente l’esperienza di tifosi e ospiti che scelgono di vivere da protagonisti le emozioni al PalabancaSport. Un’inaugurazione che non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova tappa nel percorso di crescita del PalabancaSport: una casa sempre più moderna, accogliente e identitaria, all’altezza delle ambizioni sportive del club e della passione di una città che continua a stringersi attorno ai propri colori.

I COMMENTI

Elisabetta Curti: “La realizzazione del Foyer è la sintesi di un autentico gioco di squadra, che ha saputo andare oltre ogni appartenenza politica, avendo come unico obiettivo il bene di Piacenza. Tutto è partito dalla precedente Amministrazione e, in particolare, dalla visione dell’avv. Barbieri. Un percorso che è poi proseguito con l’entusiasmo e la concretezza del Sindaco Tarasconi, del Direttore Generale Luca Canessa e di tutti i dirigenti coinvolti. Un ringraziamento particolare va all’On. Paola De Micheli, che ci ha accompagnato in ogni passaggio e all’On. Tommaso Foti e a tutto il Governo per l’attenzione e grande disponibilità. Un grazie particolare e sentito alla professionalità e competenza del geometra Ultori e del collega Guglieri, il cui contributo ha consentito di trasformare quella che, all’inizio, per noi era soltanto un’idea in una realtà concreta. E poi, lasciatemelo dire, un ringraziamento speciale va anche a Gas Sales e a tutti i colleghi, sempre presenti, per l’incredibile lavoro organizzativo che ha reso possibile essere qui oggi. Questo Foyer, che auspichiamo possa rappresentare la prima tappa di una riqualificazione complessiva del nostro PalabancaSport, dimostra che, quando si lavora insieme, con spirito di collaborazione e con un obiettivo comune, le idee possono diventare realtà. E oggi, questa realtà è un risultato di cui Piacenza può essere orgogliosa”.

Katia Tarasconi: “Con questa nuova struttura dotiamo il PalabancaSport di uno spazio riqualificato, funzionale e sicuro, che garantisce servizi moderni e adeguati a un luogo frequentato ogni settimana da migliaia di persone, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per i tifosi di casa, ma anche una vetrina di accoglienza che contribuisce a promuovere il territorio agli occhi degli ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Lo sport è inclusione e coesione, motore di crescita e sviluppo: non a caso la realizzazione del foyer, resa possibile grazie al prezioso finanziamento Pnrr facente capo al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra nell’alveo delle infrastrutture sociali e di comunità, anche per la marcata vocazione all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale”.

Tommaso Foti: “Sono contento oltre che orgoglioso che con il PNRR si sia potuto realizzare o meglio ristrutturare questo foyer che è poi il biglietto da visita per chi, tifosi biancorossi o tifosi di altre città, entra in questo Palasport. I fondi destinati agli impianti sportivi quando ci siamo insediati al Governo non erano tanti ma si è riusciti comunque a creare nuove opere in Italia e portare a termine questo progetto che deve essere un orgoglio per tutta Piacenza e i suoi cittadini. Un accesso al Palasport degno di una squadra di valore come è quella che qui ci gioca”.