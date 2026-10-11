Incendio in un fienile, rotoballe in fiamme: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio dell’11 ottobre in un cascinale nei pressi della frazione di San Lorenzo di Castell’Arquato: le fiamme sono divampate nel fienile attiguo all’abitazione, che da quanto si è appreso conteneva diverse decine di rotoballe. Lunghe e impegnative le operazioni di spegnimento, e successiva messa in sicurezza, da parte delle squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto, che si sono adoperate per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero. Non si registrano persone ferite o intossicate, da chiarire le cause che hanno innescato il rogo.