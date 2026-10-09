Incendio in una rimessa in via Caduti, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore del mattino del 9 ottobre in via Caduti sul Lavoro a Piacenza. Un incendio infatti si è sviluppato intorno alle 6 e 30 all’interno di una rimessa di una palazzina: i vigili hanno evitato che le fiamme si propagassero all’edificio e hanno provveduto a evacuare alcune persone con l’autoscala. Non si segnalano feriti o intossicati, soltanto una donna di 58 anni ha fatto ricorso alle cure mediche del 118, giunto sul posto.