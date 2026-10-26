Incidente tra camion in A1, uno prende fuoco: lunghe code tra Fidenza e Fiorenzuola

Pesanti disagi nella mattinata del 26 ottobre lungo l’Autrostrada A1 a causa di un incidente avvenuto all’alba all’altezza del chilometro 80, tra Fidenza e Fiorenzuola (Piacenza), in direzione Milano, che ha coinvolto due camion, uno dei quali si è poi ribaltato prendendo fuoco. Nonostante la dinamica, fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte: uno degli autisti, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto all’ospedale di Fidenza con lievi ferite. Sul posto hanno operato a lungo i vigili del fuoco, giunti con diverse squadre. A seguito dell’incidente, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola si sono formate lunghe code, che hanno raggiunto i dodici chilometri.