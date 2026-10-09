“Incontri d’arte” a Palazzo Farnese con il direttore Iommelli. Dal 12 novembre al 10 giugno un ciclo di 8 appuntamenti
Non è richiesta la prenotazione, ma la partecipazione sarà compresa nel biglietto di accesso al Museo
Un viaggio in otto incontri, dedicato al ruolo fondamentale svolto dalle donne nella storia dell’arte dal Rinascimento al Settecento. A guidarlo, in un ciclo di conferenze che prenderà il via a metà novembre per concludersi a giugno, il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, che proprio tra le collezioni custodite nelle sale di Palazzo Farnese racconterà di pittrici dal talento straordinario e di lungimiranti mecenati: da Isabella d’Este ad Artemisia Gentileschi, sino a Madame de Pompadour, si andrà alla scoperta di come queste figure così significative siano riuscite ad affermare la propria identità e visione estetica. Tra botteghe familiari, conventi, corti europee e salotti illuministi, saranno in primo piano le storie, le tecniche e le strategie politiche con cui le donne hanno plasmato il gusto e il patrimonio culturale dell’età moderna. Non è richiesta la prenotazione, ma la partecipazione a ciascun appuntamento – sempre con inizio alle 18 – sarà compresa nel biglietto di accesso al Museo.
Si parte il 12 novembre, con il tema “Dietro la grata: monache, committenti e artiste del sacro”, per svelare il ruolo dei monasteri femminili quali centri propulsori di cultura, arte e autonomia economica, dalla pittura monastica di Plautilla Nelli alle ricche commissioni d’altare gestite direttamente dalle abbadesse e dalle comunità religiose. Il 10 dicembre, sarà la volta di Isabella d’Este e le grandi committenti delle corti, con “Il sospetto del bello”: un incontro dedicato al ruolo fondamentale del matronage rinascimentale, all’analisi del mecenatismo e delle strategie collezionistiche di figure chiave come la stessa d’Este, ma anche Lucrezia Borgia, Eleonora di Toledo e Margherita d’Austria, capaci di utilizzare l’arte come strumento politico, diplomatico e d’immagine.
Il 2027 si aprirà, il 14 gennaio, tra “Sante e virtuose: la nascita della pittrice rinascimentale”, ripercorrendo la storia dell’accesso delle donne alle arti nel Rinascimento tra condizionamenti sociali, botteghe familiari e conventi, con focus sulle pioniere come Caterina de’ Vigri, Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, che si affermarono in un mondo dominato da figure maschili. L’11 febbraio, invece, il viaggio proseguirà “Oltre Oloferne: Artemisia Gentileschi e il barocco drammatico”. Al centro, la figura e la poetica pittorica di Artemisia Gentileschi, analizzata oltre la vicenda biografica: la maestria del chiaroscuro, la scelta di soggetti storici e allegorici complessi e la capacità di imporsi nei mercati artistici di Roma, Firenze e Napoli. L’11 marzo, si racconteranno “Preziosi silenzi: Fede Galizia, Giovanna Garzoni e la Natura morta”, per comprendere come le donne abbiano rivoluzionato e nobilitato i generi pittorici considerati “minori”. Il rigore scientifico, la botanica e la straordinaria sensibilità nella natura morta di artiste come Galizia, Garzoni e Rachel Ruysch.
Il 15 aprile, protagoniste “Regine, madri e diplomatiche”: l’influenza delle grandi mecenati del Seicento nella definizione del Barocco di rappresentanza. Dalla controversa e potente Olimpia Maidalchini, detta la Pimpaccia, alle corti europee e alle reggenti come Maria de’ Medici e Cristina di Svezia. Penultimo appuntamento il 13 maggio, con gli “Sguardi d’Europa: Rosalba Carriera e la tecnica rivoluzionaria del pastello, la sensibilità e la maestria di Elisabeth Vigée Le Brun ed Angelica Kauffmann, tra la conquista delle accademie internazionali d’arte e il trionfo nel ritratto. Il 10 giugno, l’incontro conclusivo dedicato a “Il gusto delle regine: salotti, porcellane e muse dell’Illuminismo”. Il matronage nel Settecento tra corte e salotto letterario: l’impatto di figure come Madame de Pompadour e Maria Teresa d’Austria sul gusto rococò e neoclassico, le arti decorative, le porcellane di Sèvres e la promozione degli artisti.