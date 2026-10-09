“Incontri d’arte” a Palazzo Farnese con il direttore Iommelli. Dal 12 novembre al 10 giugno un ciclo di 8 appuntamenti

Un viaggio in otto incontri, dedicato al ruolo fondamentale svolto dalle donne nella storia dell’arte dal Rinascimento al Settecento. A guidarlo, in un ciclo di conferenze che prenderà il via a metà novembre per concludersi a giugno, il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, che proprio tra le collezioni custodite nelle sale di Palazzo Farnese racconterà di pittrici dal talento straordinario e di lungimiranti mecenati: da Isabella d’Este ad Artemisia Gentileschi, sino a Madame de Pompadour, si andrà alla scoperta di come queste figure così significative siano riuscite ad affermare la propria identità e visione estetica. Tra botteghe familiari, conventi, corti europee e salotti illuministi, saranno in primo piano le storie, le tecniche e le strategie politiche con cui le donne hanno plasmato il gusto e il patrimonio culturale dell’età moderna. Non è richiesta la prenotazione, ma la partecipazione a ciascun appuntamento – sempre con inizio alle 18 – sarà compresa nel biglietto di accesso al Museo.

Si parte il 12 novembre, con il tema “Dietro la grata: monache, committenti e artiste del sacro”, per svelare il ruolo dei monasteri femminili quali centri propulsori di cultura, arte e autonomia economica, dalla pittura monastica di Plautilla Nelli alle ricche commissioni d’altare gestite direttamente dalle abbadesse e dalle comunità religiose. Il 10 dicembre, sarà la volta di Isabella d’Este e le grandi committenti delle corti, con “Il sospetto del bello”: un incontro dedicato al ruolo fondamentale del matronage rinascimentale, all’analisi del mecenatismo e delle strategie collezionistiche di figure chiave come la stessa d’Este, ma anche Lucrezia Borgia, Eleonora di Toledo e Margherita d’Austria, capaci di utilizzare l’arte come strumento politico, diplomatico e d’immagine.

Il 2027 si aprirà, il 14 gennaio, tra “Sante e virtuose: la nascita della pittrice rinascimentale”, ripercorrendo la storia dell’accesso delle donne alle arti nel Rinascimento tra condizionamenti sociali, botteghe familiari e conventi, con focus sulle pioniere come Caterina de’ Vigri, Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, che si affermarono in un mondo dominato da figure maschili. L’11 febbraio, invece, il viaggio proseguirà “Oltre Oloferne: Artemisia Gentileschi e il barocco drammatico”. Al centro, la figura e la poetica pittorica di Artemisia Gentileschi, analizzata oltre la vicenda biografica: la maestria del chiaroscuro, la scelta di soggetti storici e allegorici complessi e la capacità di imporsi nei mercati artistici di Roma, Firenze e Napoli. L’11 marzo, si racconteranno “Preziosi silenzi: Fede Galizia, Giovanna Garzoni e la Natura morta”, per comprendere come le donne abbiano rivoluzionato e nobilitato i generi pittorici considerati “minori”. Il rigore scientifico, la botanica e la straordinaria sensibilità nella natura morta di artiste come Galizia, Garzoni e Rachel Ruysch.