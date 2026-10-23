Lavori Anas da 8,5 milioni sul ponte di Castelvetro “Al minimo le interferenze col traffico”

Si è tenuto la mattina del 23 ottobre, presso la sede territoriale di Anas (Gruppo FS Italiane), un incontro tecnico relativo al piano dei lavori in corso e da eseguire lungo il ponte tra Castelvetro Piacentino e Cremona, lungo la strada statale 10 “Padana Inferiore”. Alla riunione, rispetto alle quale hanno tutti espresso soddisfazione per i contenuti trattati e per la modalità di incontro, hanno preso parte i rappresentanti delle Province di Piacenza e Cremona, dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Cremona oltre ai tecnici di Anas.

Durante l’incontro, “in piena sinergia e collaborazione istituzionale“, si è parlato dei lavori di manutenzione attualmente in corso e in via di ultimazione di competenza della Provincia di Piacenza e dei futuri lavori a carico di Anas, che vedono ad oggi un finanziamento pari a 8,5 milioni di euro.