Incredibile non riuscire a vincere a Palazzolo, decisivo il match col Nibbiano IL COMMENTO

E’ veramente difficile stabilire dove finisce la sfortuna e dove iniziano le proprie colpe o, meglio, i propri limiti. Il Piacenza pareggia una partita che ha dell’incredibile per come si sia riusciti a non vincere; anzi, alla fine i biancorossi devono ritenersi fortunati per avere rimediato un punto allo scadere di una partita che sembrava stregata e predestinata. Il Piacenza, dunque, rimedia un punto importante e lo diventerà ancor di più se domenica prossima riuscirà a superare la capolista Nibbiano nel confronto diretto che si giocherà al Garilli. Premesso che i biancorossi avrebbero strameritato di vincere, non si possono tacere le colpe, a cominciare dall’ingenuità di Bakayoko che si fa espellere alla fine del primo tempo lasciando in dieci la squadra. E poi gli errori in fase di costruzione ed in fase conclusiva.