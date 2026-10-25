Incredibile non riuscire a vincere a Palazzolo, decisivo il match col Nibbiano IL COMMENTO
Naturalmente il campionato è agli inizi quindi c’è ancora tempo per rimediare ai difetti di costruzione, ma il distacco dalla prima comincia ad essere consistente
E’ veramente difficile stabilire dove finisce la sfortuna e dove iniziano le proprie colpe o, meglio, i propri limiti. Il Piacenza pareggia una partita che ha dell’incredibile per come si sia riusciti a non vincere; anzi, alla fine i biancorossi devono ritenersi fortunati per avere rimediato un punto allo scadere di una partita che sembrava stregata e predestinata. Il Piacenza, dunque, rimedia un punto importante e lo diventerà ancor di più se domenica prossima riuscirà a superare la capolista Nibbiano nel confronto diretto che si giocherà al Garilli. Premesso che i biancorossi avrebbero strameritato di vincere, non si possono tacere le colpe, a cominciare dall’ingenuità di Bakayoko che si fa espellere alla fine del primo tempo lasciando in dieci la squadra. E poi gli errori in fase di costruzione ed in fase conclusiva.
Quello che preoccupa è la constatazione che la squadra biancorossa non è la prima volta che va in stato confusionale e rivela immaturità nel gestire le situazioni più critiche. A centrocampo si fatica a trovare ordine e freschezza d’idee, mentre in area si perde eccezionalmente in lucidità. Di positivo rimane la prova orgogliosa di tutto il complesso, che ha dimostrato di non voler accettare la sconfitta gettando nella mischia ogni risorsa agonistica più che tecnica. Naturalmente il campionato è agli inizi, quindi c’è ancora tempo per rimediare ai difetti di costruzione, anche se il distacco dalla prima comincia ad essere consistente. Certamente nessuno avrebbe previsto che la prossima partita col Nibbiano potesse rivestire una tale importanza.
Luigi Carini