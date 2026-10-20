Infortuni sul lavoro a Piacenza, 30enne si schiaccia la mano con un’impastatrice

Due infortuni sul lavoro a Piacenza nella mattinata del 20 ottobre. A Rustigazzo, frazione di Lugagnano, un operaio di 52 anni è rimasto ferito a un braccio mentre stava lavorando in un cantiere. Le sue condizioni sono serie ma non gravi.

Il secondo infortunio è avvenuto in un laboratorio di pasticceria, lungo una trasversale di via Pietro Cella. Una lavoratrice, una donna di 30 anni, si è schiacciata la mano con un’impastatrice. Anche le sue condizioni sono serie ma non gravi, ed è stata trasportata all’ospedale di Piacenza.