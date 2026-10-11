Inizio di settimana con tempo stabile, massime superiori ai 20 gradi
11 ottobre 2026 | 17:58
Inizio di settimana con tempo stabile nel piacentino. Lunedì 12 ottobre qualche nube nella prima parte della giornata, con ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio; bel tempo martedì 13 ottobre, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime in pianura saranno comprese tra 20 e 22 gradi.
Anche i giorni successivi – indicano le previsioni regionali di Arpae – saranno caratterizzati da condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo la presenza di locali banchi di nebbia al primo mattino nelle aree di bassa pianura limitrofe al corso del Po. Temperature senza variazioni di rilievo.