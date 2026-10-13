“Intelligenza cercasi” Venerdì si apre la 26esima edizione di Cives con Lucio Caracciolo

Prende il via venerdì prossimo 16 ottobre, alle 21.15, all’Auditorium Santa Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, Piacenza), la ventiseiesima edizione di Cives, il corso di formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore promosso in collaborazione con la diocesi di Piacenza-Bobbio e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. A tenere la prolusione, con ingresso libero, sarà il direttore di Limes Lucio Caracciolo. Il titolo scelto per il 2026-2027, “Intelligenza cercasi”, evidenzia l’intento del corso: addentrarsi nel mondo dell’intelligenza artificiale offrendo strumenti di lettura che vadano oltre la contrapposizione tra rischi e opportunità. Attraverso lezioni, testimonianze ed esperienze concrete, il tema sarà affrontato nelle sue dimensioni storica, tecnica ed etica. «L’intelligenza artificiale è dappertutto: ci circonda e siamo consapevoli delle opportunità che può offrirci» sottolineano i coordinatori di Cives. «Nel corso delle serate proveremo però a riscoprire il valore profondo dell’intelligenza umana e il suo ruolo insostituibile nella costruzione del futuro. Il cambiamento dev’essere guidato e governato, per non rischiare di smarrire la centralità della persona, i diritti e la coesione sociale».

La ventiseiesima edizione si aprirà con la prolusione del giornalista e analista geopolitico Lucio Caracciolo che nel 1993 ha fondato la rivista Limes, che tuttora dirige. È inoltre membro del comitato scientifico dell’European Centre for Social Ethics, istituito nel 2017 presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. In un recente editoriale ha scritto che «l’intelligenza artificiale è un campo di battaglia per un potere sempre più asimmetrico e incontrollato, e che la tradizione umanistica, radicata nell’insegnamento degli antichi, aiuta a comprendere esercitando la propria umanità, fondamento dell’impegno nella comunità». È da qui che si partirà per la riflessione di venerdì prossimo.

La nuova edizione del percorso CIVES si articola in tre parti. La prima, dedicata alle nuove sfide dell’AI, prevede tre incontri. Il 23 ottobre Eugenio Tacchini, docente di Informatica all’Università Cattolica, guiderà i partecipanti dai fondamenti dell’intelligenza artificiale fino all’AI generativa. Il 13 novembre don Umberto Ciullo, parroco di Roveleto di Cadeo, ed Enrico Garlaschelli, docente di Teologia all’Università Cattolica, rifletteranno sull’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV e sulle sfide della contemporaneità per la comunità cristiana. Il 27 novembre Fernanda Faini, docente di Filosofia del diritto a UniPegaso, affronterà il rapporto tra intelligenza artificiale, etica e diritto. La seconda parte, incentrata sugli impatti sul territorio e sull’economia, si articola in due appuntamenti. Il 4 dicembre Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza, interverrà sul tema dell’intelligenza artificiale e delle imprese piacentine; l’11 dicembre Nicola Contardi, già dirigente di Lombardia Informatica, e Luca Canessa, direttore generale del Comune di Piacenza, parleranno di AI e servizio pubblico.

La terza parte, dedicata a “intelligenza artificiale, lavoro e diritti” e realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole, si apre giovedì 28 gennaio 2027, alle 20.30, con la prolusione di Marco Bentivogli, esperto di innovazione dell’industria e del lavoro, sulle nuove sfide del lavoro nel tempo dell’intelligenza artificiale. Proseguirà il 12 febbraio, in collaborazione con Amnesty International Italia, con l’intervento di Ilaria Masinara sui rischi che piattaforme e IA comportano per i diritti umani e le libertà personali, e il 5 marzo con la performance “teojazz”. Il corso si concluderà venerdì 12 marzo con l’assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas”, momento di confronto con i rappresentanti delle istituzioni locali, presso l’Università Cattolica di Piacenza.