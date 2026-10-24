Invade il campo del Garilli, scatta il Daspo per 3 anni

Nella giornata del 18 ottobre scorso allo stadio Garilli, durante l’incontro di serie D tra Piacenza e Caldiero Terme, un tifoso ha scavalcato la recinzione , facendo ingresso sul terreno di gioco e avvicinandosi a un assistente arbitrale bloccando la partita per diversi minuti. “Determinante l’intervento del personale impegnato nel servizio di ordine pubblico e l’attività investigativa degli operatori che hanno identificato tempestivamente il responsabile e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, ricostruendo le diverse fasi dell’accaduto” fa sapere la Questura di Piacenza.