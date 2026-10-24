Invade il campo del Garilli, scatta il Daspo per 3 anni

Nella giornata del 18 ottobre scorso allo stadio Garilli, durante l’incontro di serie D tra Piacenza e Caldiero Terme, un tifoso ha scavalcato la recinzione , facendo ingresso sul terreno di gioco e avvicinandosi a un assistente arbitrale bloccando la partita per diversi minuti. “Determinante l’intervento del personale impegnato nel servizio di ordine pubblico e l’attività investigativa degli operatori che hanno identificato tempestivamente il responsabile e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, ricostruendo le diverse fasi dell’accaduto” fa sapere la Questura di Piacenza.
“Nei confronti dell’uomo, di 40 anni, con diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, il Questore di Piacenza ha deciso di adottare il provvedimento, redatto dalla locale Divisione Anticrimine, del D.A.SPO, la misura di prevenzione che gli vieterà l’accesso a stadi e ad altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 3 anni. L’obiettivo è di prevenire ulteriori episodi di violenza o comportamenti pericolosi ed al 40enne è stato notificato l’avviso orale, provvedimento con cui il Questore lo invita a tenere una condotta conforme alla legge e a cambiare stile di vita” conclude la Questura.