Irregolare e con precedenti, espulso e accompagnato al Cpr

Procede a pieno ritmo l’attività della Questura di Piacenza per il contrasto all’immigrazione clandestina, mirata in modo particolare all’individuazione e all’allontanamento dei cittadini stranieri irregolari. L’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio di un cittadino straniero di 34 anni, di nazionalità nigeriana, risultato irregolare.

L’uomo è stato rintracciato dal personale della Questura nell’ambito delle attività di controllo straordinario del territorio condotta insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia: a suo carico risultavano precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, commessi negli ultimi anni nella provincia di Ancona. Gli accertamenti svolti dagli operatori dei diversi uffici della Questura hanno consentito di procedere con l’adozione del provvedimento di espulsione, con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca D’Isonzo di Gorizia.