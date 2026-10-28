Iscrizioni aperte alla terza edizione del Festival della canzone dialettale

Torna con la terza edizione il Festival della canzone dialettale piacentina organizzato dalla Famiglia Piasinteina, in collaborazione con la Banca di Piacenza. L’edizione 2026 del festival si terrà al Teatro President martedì 1° dicembre alle ore 21. Presenta la serata Marilena Massarini, direttore delle esibizioni Marcolino.

Il festival della canzone dialettale non è solo una gara musicale, ma anche un evento culturale che celebra la storia, la lingua e le tradizioni di un territorio. “La canzone popolare è la più istantanea e gradevole espressione, in fatti la realizzazione del nostro Festival piacentino della canzone”, così recitava il notiziario della Famiglia Piasinteina per realizzare la volontà di fare il Festival Piacentino della canzone. Era il 30 giugno del 1954 ed è stata la prima manifestazione della neonata associazione dedicata alla nostra città, alla nostra cultura e alla nostra tradizione. Negli anni successivi la Famiglia realizzò “Müsica in Piazza”, che richiamava tantissimo pubblico in Piazza Cavalli con i cantanti più famosi della nostra terra.

La Famiglia Piasinteina fin dal suo nascere si è impegnata nella valorizzazione delle tradizioni e il patrimonio culturale di una comunità. Preservare i dialetti, considerati una parte importante della identità storica e linguistica dei territori. Promuovere la musica popolare e gli autori che scrivono e cantano nella nostra lingua dialettale rafforza il senso di appartenenza alle proprie radici e alla cultura locale.

Modalità di partecipazione:

– la partecipazione è gratuita;

– la partecipazione al Festival è aperta a tutti i cantanti dilettanti e professionisti, senza limite di età, compilando la scheda di partecipazione che è reperibile sul sito della Famiglia Piasinteina, www.famigliapiasinteina.net dovrà essere inviata entro il 23 novembre 2026 a: festivaldialettalepiacentino@gmail.com indicando se il brano musicale è eseguito accompagnato o con base musicale;

– il Festival è diviso in due categorie: CANZONI INEDITE, dove ogni concorrente si esibirà presentando un nuovo brano in dialetto piacentino, e CANZONI DI SEMPRE, dove i concorrenti si esibiranno presentando un vecchio brano musicale sempre tradotto in dialetto piacentino;

– i concorrenti potranno iscriversi nella categoria preferita o in entrambe le categorie;

– le esibizioni avverranno dal vivo con basi registrate o accompagnati da un musicista;

– lunedì 30 novembre 2026 alle ore 21 prova presso il Teatro President;

– martedì 1° dicembre 2026 alle ore 2l manifestazione presso il Teatro President;

– la base musicale, o le basi se si partecipano ad entrambe le sezioni, in formato MP3 oppure MP4 vanno inviate a: festivaldialettalepiacentino@gmail.com entro il 23.11.2026;

– la giuria sarà composta da cantanti professionisti, giornalisti, produttori musicali ed autori affiancata da una giuria popolare formata dai presenti che riceveranno una scheda di voto all’ingresso.

I componenti della Giuria professionale potranno esprimere un voto tra 5 e l0, mentre i presenti potranno esprimere un voto di preferenza ad un massimo di 3 concorrenti;

– saranno premiati i primi tre concorrenti di ogni sezione che avranno ricevuto il maggior numero di voti dalla somma delle due giurie.