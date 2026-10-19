“Islamizzazione di Piacenza, il centrodestra dell’amministrazione Barbieri faccia mea culpa”

“Incominciamo dalla moschea di via Mascaretti, che la Giunta Dosi ordinò di chiudere per manifeste irregolarità. Dalla mancanza di autorizzazione per l’uso, a regole sulla sicurezza non presenti, tralasciando il disagio per i residenti. Ricorsero, persero al TAR e persino il ricorso di appello. Ma non si alzò un sopracciglio dal sopravvenuto assessore leghista alla sicurezza né tantomeno dal sindaco” dice Polledri, già parlamentare della Lega e assessore – con deleghe poi ritirate – della Giunta Barbieri.

“Si giustificarono l’assessore di Fd’I e la maggioranza delle belle addormentate dicendo che non se ne erano accorti e che non erano informati. Mai nessuna amministrazione di centrosinistra osò tanto. Faciloneria, pressappochismo, supponenza furono al centro della discussione dopo”.