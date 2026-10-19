“Islamizzazione di Piacenza, il centrodestra dell’amministrazione Barbieri faccia mea culpa”
Lo sostiene Massimo Polledri, rappresentante di Futuro Nazionale, comitato 1436
“Plaudo l’amico Tommaso Foti quando con spirito battagliero dice che “non permetteremo che Piacenza venga islamizzata” . Ma non si possono cancellare i fatti”. Lo sostiene Massimo Polledri, rappresentante di Futuro Nazionale, comitato 1436.
“Incominciamo dalla moschea di via Mascaretti, che la Giunta Dosi ordinò di chiudere per manifeste irregolarità. Dalla mancanza di autorizzazione per l’uso, a regole sulla sicurezza non presenti, tralasciando il disagio per i residenti. Ricorsero, persero al TAR e persino il ricorso di appello.
Ma non si alzò un sopracciglio dal sopravvenuto assessore leghista alla sicurezza né tantomeno dal sindaco” dice Polledri, già parlamentare della Lega e assessore – con deleghe poi ritirate – della Giunta Barbieri.
“Sull’autorizzazione alla nuova moschea poi potremmo scrivere una pagina di scherzi a parte. Sebbene avvertii i baldi consiglieri leghisti che la pratica stava andando avanti, ricevendone beffardi commenti, alla fine l’autorizzazione arrivò”.
“Si giustificarono l’assessore di Fd’I e la maggioranza delle belle addormentate dicendo che non se ne erano accorti e che non erano informati. Mai nessuna amministrazione di centrosinistra osò tanto. Faciloneria, pressappochismo, supponenza furono al centro della discussione dopo”.
“Visto che i protagonisti della futura corsa per Palazzo Mercanti del Centrodestra saranno, in gran parte, gli stessi della resa mi auguro che Foti possa vigilare, dopo magari un mea culpa che non farebbe male”.