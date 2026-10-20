Istruire ed educare: ai “Mercoledi’ della medicina” si parla di scuola

Il ruolo della scuola nel processo educativo sarà al centro del secondo appuntamento della nuova edizione de “I Mercoledì della Medicina”, iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione scientifica del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti di Daniele Novara: in tutto cinque incontri con l’obiettivo di analizzare il malessere giovanile come problema di salute pubblica e favorire il dialogo tra sanità, scuola, famiglie e istituzioni, promuovendo una responsabilità educativa condivisa.

Ospiti dell’evento – dal titolo “A scuola per imparare a vivere” e in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21 all’Auditorium della Fondazione (via Sant’Eufemia 12) – saranno Milena Santerini e Pierpaolo Triani, pedagogisti e docenti dell’Università Cattolica, in dialogo con la giornalista Nicoletta Bracchi: dal rapporto scuola–famiglia, al tema dell’autorevolezza e della delegittimazione dell’autorità docente, l’appuntamento si propone di analizzare le difficoltà educative nel contesto scolastico attuale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli insegnanti come figure educative e promuovere alleanze efficaci.

La rassegna gode del patrocinio di Provincia e Comune di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), della Regione Emilia Romagna, dell’Ausl di Piacenza e dell’Associazione Genitori per Piacenza. Questi i successivi appuntamenti:

4 NOVEMBRE, ore 18

IL DISAGIO GIOVANILE COME PROBLEMA SANITARIO DELLA COMUNITA’

ALBERTO PELLAI – Medico, psicoterapeuta, ricercatore. Università degli Studi di Milano

Moderatore FILIPPO MULAZZI – Giornalista Ilpiacenza.it

Leggere il disagio giovanile in una prospettiva sanitaria e sociale integrata per promuovere il lavoro di rete tra sanità, scuola, famiglia e società

Focus

Aumento di ansia, depressione, autolesionismo e disturbi del comportamento

Abuso di sostanze, violenza, illegalità

Prevenzione ed intervento tempestivo

Il ruolo del medico di famiglia, del pediatra e dei servizi territoriali

Medicalizzazione del disagio e limiti dell’approccio solo clinico

18 NOVEMBRE, ore 21

LE REGOLE PER EDUCARE LA LIBERTA’

GHERARDO COLOMBO – Ex magistrato, giurista, saggista e scrittore

ELENA PASSERINI – Filosofa, formatrice del Centro PsicoPedagogico

Moderatore CARLANDREA TRISCORNIA – Direttore di Piacenzaonline

Comprendere l’impatto del contesto sociale sul benessere emotivo e comportamentale, riflettere sui modelli culturali proposti ai giovani, riaffermare il valore delle regole, dei limiti e della responsabilità personale, riconoscere il ruolo educativo della sanzione nei comportamenti illeciti e violenti.

Focus

Erosione del concetto di responsabilità personale

Individualismo, prestazione e fragilità narcisistica

Il rapporto tra giovani, regole e responsabilità

Normalizzazione della trasgressione

Il ruolo dei social network e della cultura digitale

9 DICEMBRE, ORE 21

LO SPORT OLTRE L’AGONISMO

DAMIANO TOMMASI – Sindaco di Verona, già calciatore professionista, presidente Associazione Italiana Calciatori

LUCIA CASTELLI – Psicopedagogista, insegnante, formatrice

Moderatore GIAN LUCA ROCCO – Direttore di Libertà

Valorizzare lo sport come strumento di sviluppo emotivo e relazionale, promuovere modelli sportivi orientati alla crescita e non solo alla performance, rafforzare la collaborazione tra famiglie, società sportive e scuola.

Focus

Lo sport come contesto educativo e di prevenzione del disagio

Il valore della disciplina, dell’impegno e della gestione della sconfitta

Il ruolo educativo dell’allenatore