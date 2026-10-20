Istruire ed educare: ai “Mercoledi’ della medicina” si parla di scuola
Il 21 ottobre ospiti in Fondazione i pedagogisti Milena Santerini e Pierpaolo Triani
Il ruolo della scuola nel processo educativo sarà al centro del secondo appuntamento della nuova edizione de “I Mercoledì della Medicina”, iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione scientifica del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti di Daniele Novara: in tutto cinque incontri con l’obiettivo di analizzare il malessere giovanile come problema di salute pubblica e favorire il dialogo tra sanità, scuola, famiglie e istituzioni, promuovendo una responsabilità educativa condivisa.
Ospiti dell’evento – dal titolo “A scuola per imparare a vivere” e in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21 all’Auditorium della Fondazione (via Sant’Eufemia 12) – saranno Milena Santerini e Pierpaolo Triani, pedagogisti e docenti dell’Università Cattolica, in dialogo con la giornalista Nicoletta Bracchi: dal rapporto scuola–famiglia, al tema dell’autorevolezza e della delegittimazione dell’autorità docente, l’appuntamento si propone di analizzare le difficoltà educative nel contesto scolastico attuale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli insegnanti come figure educative e promuovere alleanze efficaci.
La rassegna gode del patrocinio di Provincia e Comune di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), della Regione Emilia Romagna, dell’Ausl di Piacenza e dell’Associazione Genitori per Piacenza. Questi i successivi appuntamenti:
4 NOVEMBRE, ore 18
IL DISAGIO GIOVANILE COME PROBLEMA SANITARIO DELLA COMUNITA’
ALBERTO PELLAI – Medico, psicoterapeuta, ricercatore. Università degli Studi di Milano
Moderatore FILIPPO MULAZZI – Giornalista Ilpiacenza.it
Leggere il disagio giovanile in una prospettiva sanitaria e sociale integrata per promuovere il lavoro di rete tra sanità, scuola, famiglia e società
Focus
Aumento di ansia, depressione, autolesionismo e disturbi del comportamento
Abuso di sostanze, violenza, illegalità
Prevenzione ed intervento tempestivo
Il ruolo del medico di famiglia, del pediatra e dei servizi territoriali
Medicalizzazione del disagio e limiti dell’approccio solo clinico
18 NOVEMBRE, ore 21
LE REGOLE PER EDUCARE LA LIBERTA’
GHERARDO COLOMBO – Ex magistrato, giurista, saggista e scrittore
ELENA PASSERINI – Filosofa, formatrice del Centro PsicoPedagogico
Moderatore CARLANDREA TRISCORNIA – Direttore di Piacenzaonline
Comprendere l’impatto del contesto sociale sul benessere emotivo e comportamentale, riflettere sui modelli culturali proposti ai giovani, riaffermare il valore delle regole, dei limiti e della responsabilità personale, riconoscere il ruolo educativo della sanzione nei comportamenti illeciti e violenti.
Focus
Erosione del concetto di responsabilità personale
Individualismo, prestazione e fragilità narcisistica
Il rapporto tra giovani, regole e responsabilità
Normalizzazione della trasgressione
Il ruolo dei social network e della cultura digitale
9 DICEMBRE, ORE 21
LO SPORT OLTRE L’AGONISMO
DAMIANO TOMMASI – Sindaco di Verona, già calciatore professionista, presidente Associazione Italiana Calciatori
LUCIA CASTELLI – Psicopedagogista, insegnante, formatrice
Moderatore GIAN LUCA ROCCO – Direttore di Libertà
Valorizzare lo sport come strumento di sviluppo emotivo e relazionale, promuovere modelli sportivi orientati alla crescita e non solo alla performance, rafforzare la collaborazione tra famiglie, società sportive e scuola.
Focus
Lo sport come contesto educativo e di prevenzione del disagio
Il valore della disciplina, dell’impegno e della gestione della sconfitta
Il ruolo educativo dell’allenatore
I rischi: eccesso di competizione, pressione dei genitori, abbandono sportivo