Italia Chef supera Argenta 89-74 al Pala San Lazzaro

L’ITALIA CHEF PIACENZA SUPERA ARGENTA 89-74 AL PALA SAN LAZZARO – L’Italia Chef Piacenza centra il secondo successo consecutivo superando la Simabio Argenta tra le mura amiche del Pala San Lazzaro. I ragazzi di coach Maioli partono subito in maniera decisa volando già sulla doppia cifra di vantaggio sul 19-8 dopo 7 minuti di gioco, in un parziale propiziato soprattutto dall’energia di Fumi, Galli e Pescatori in uscita dalla panchina. È proprio un layup sulla sirena del play biancorosso a consentire ai suoi di chiudere il primo quarto avanti 25-17. Bona (11 punti) e Bassani (14 punti) provano a lanciare la fuga piacentina nel secondo quarto ma Argenta è brava a restare in scia nonostante le difficoltá nel contenere l’attacco dei padroni di casa. Piacenza va all’intervallo lungo a +9 (48-39).