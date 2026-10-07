Iyegbekedo “Felice di essere ancora a Piacenza, voglio crescere e aiutare la squadra”.

Nuovo appuntamento con le presentazioni ufficiali di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Nella sede di Voltuna, azienda sponsor del club biancorosso, è stato presentato il centrale francese Daniel Iyegbekedo, fresco vincitore della medaglia d’argento ai Campionati Europei con la Francia e pronto a iniziare la sua seconda stagione all’ombra del Gotico dopo l’esperienza vissuta a Piacenza nello scorso campionato. Classe 2007, alto due metri e otto centimetri, nel dicembre scorso per alcuni giorni si era allenato al PalabancaSport agli ordini di coach Dante Boninfante grazie al progetto della France Avenir, una sorta di Club Italia francese, che nel periodo delle vacanze dà la possibilità ai suoi giovani talenti di fare uno stage all’estero. E poi in gennaio 2026 era arrivato a Piacenza per sopperire ad un paio di assenze nel reparto centrali. Durante la stagione ha dato un importante contributo alla causa biancorossa collezionando tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto e Coppa Cev 23 presenze e 89 punti realizzati di cui 66 in attacco, 21 muri e 2 ace.

“Sono davvero contento – le sue parole – di essere tornato a Piacenza. Lo scorso anno mi sono trovato molto bene sia con la società sia con i compagni e sono felice di ritrovare un ambiente che conosco e che mi ha aiutato a crescere. È stata un’estate lunga e impegnativa, sono più maturo e sicuro, l’argento conquistato agli Europei con la Francia è stata un’esperienza straordinaria che porterò sempre con me, ma ora il mio pensiero è rivolto esclusivamente alla nuova stagione. Voglio continuare a migliorare, dare il massimo ogni giorno in allenamento e farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa. Credo molto nel potenziale di questa squadra e non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi”.

Al tavolo dei relatori presenti – oltre al giocatore – Lorenzo Schiavi Amministratore Delegato di Voltuna e Ninni De Nicolo Direttore Sportivo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. “Siamo felici – ha detto Schiavi – di ospitare nella nostra sede la presentazione di Daniel Iyegbekedo. Voltuna sostiene con convinzione Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza perché ne condivide i valori di impegno, crescita, attenzione alle persone e visione del futuro. Auguriamo a Daniel e alla squadra una stagione ricca di soddisfazioni”. “Daniel – aggiunge De Nicolo – è un atleta che conosciamo bene e lo ringrazio pubblicamente perché è stato di parola e ha aspettato, nonostante l’interessamento di altre squadre, i nostri tempi per firmare e tornare a Piacenza. Lo scorso anno ha dimostrato qualità tecniche e umane importanti, crescendo costantemente all’interno del nostro gruppo. L’esperienza maturata con la Nazionale francese e il risultato ottenuto agli Europei rappresentano un ulteriore passo nel suo percorso. Siamo felici di poter continuare a lavorare insieme e sicuramente il nostro reparto dei centrali è un lusso, abbiamo esagerato, tutti e quattro sarebbero titolari in qualsiasi squadra”.