Karate Piacenza con 18 medaglie conquista il primo posto al Trofeo Nord Italia

Ancora un prestigioso successo del Karate Piacenza Farnesiana che ha partecipato al 7° Trofeo Nord Italia, competizione interregionale ASC. I venti portacolori piacentini hanno combattuto con passione sui tatami del PalaDesio (MB), conquistando 18 medaglie e consentendo alla società piacentina di classificarsi al primo posto assoluto su 54 società iscritte alla competizione.