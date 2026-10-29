Karate Piacenza con 18 medaglie conquista il primo posto al Trofeo Nord Italia
La società piacentina si è classificata al 1° posto assoluto su 54 iscritte alla competizione
Ancora un prestigioso successo del Karate Piacenza Farnesiana che ha partecipato al 7° Trofeo Nord Italia, competizione interregionale ASC. I venti portacolori piacentini hanno combattuto con passione sui tatami del PalaDesio (MB), conquistando 18 medaglie e consentendo alla società piacentina di classificarsi al primo posto assoluto su 54 società iscritte alla competizione.
Medaglia d’oro per Sofia Bouraya (senior – 55 kg.), Paul Denis Popovici (junior – 61 kg.), Leonardo Scanacapra (cadetti – 63 kg), Davyd Hasanov (cadetti – 52 kg.), Michelle Rizzoli (cadetta – 54 kg.), Anas Fellous (cadetti – 47 kg.), Ishaq Kouhaih (under 14 – 43 kg.), Viola Ziliani (under 14 – 50 kg.), Mbene Ndiaye (under 14 + 68 kg.), Mia Vera (under 14 – 40 kg.), Nicole Famà (under 12 – 35 kg.) e Carlotta Sampino (under 12 – 50 kg.); argento per Ginevra Livelli (junior – 59 kg.), Elia Famà (under 14 – 40 kg.), Ginevra Sampino (under 12 – 45 kg.), Elena Vasic (under 14 – 56 kg.) e bronzo per Aicha Kouhaih (cadetta – 61 kg.) e Noemi Vitan (under 12 – 45 kg.).
Numerosi i prossimi impegni impegni della società piacentina, guidata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, che parteciperà con i suoi atleti al campionato italiano CTR Fijlkam a Caserta, al campionato regionale Fijlkam under 14 a Bologna, all’Open League azzurro Fijlkam di Roma (gara valevole per il ranking azzurro), al campionato italiano under 14 Fijlkam a Vigevano, al campionato nazionale CSEN a Fidenza e all’ultima tappa della Coppa del Mondo WKF, in programma a Jesolo con 90 nazioni partecipanti.