Kickboxing, i giovani atleti della Mate in evidenza al Lombardia Open Kids

È stata una giornata di grande sport e di autentica crescita quella vissuta al Lombardia Open Kids, il torneo di kickboxing a Cremona dedicato ai giovani atleti dagli 8 ai 15 anni. La Mate Sport Academy si è presentata all’appuntamento con una squadra composta da 16 atleti, unendo l’esperienza dei ragazzi più grandi all’entusiasmo dei tanti esordienti. Ma al di là delle medaglie, ciò che più conta per la società è lo spirito con cui i giovani affrontano questo percorso. L’esperienza accumulata negli anni sul campo insegna una regola fondamentale: non forzare i tempi di crescita dei ragazzi è la chiave per il loro futuro, sia sportivo che personale. Ognuno ha il proprio ritmo e l’obiettivo primario è accompagnarli passo dopo passo, creando un ambiente sereno in cui la pressione lascia spazio al piacere di migliorarsi progressivamente.

Spazio ed enormi elogi sono andati ai più piccoli (8-10 anni) e ai diversi bambini sotto i 12 anni alla loro primissime esperienze agonistiche, tra cui Cristian Bianchi, Aurora Signorile e Mattia Ammelato. I giovanissimi atleti hanno gareggiato in due diverse prove – il circuito motorio e il combattimento – distinguendosi per la serietà, l’energia e la responsabilità con cui hanno affrontato l’evento. Per loro, calcare il tatami significa prima di tutto fare i conti con le proprie emozioni: hanno dimostrato un coraggio ammirevole, affrontando le proprie paure e superando con determinazione le piccole difficoltà iniziali. Seguendo la stessa filosofia di lavoro costante e paziente, i cadetti dai 10 ai 15 anni hanno offerto prestazioni di alto livello, confermando i progressi fatti in palestra e mostrando una crescita tecnica e mentale notevole. Tra i protagonisti di questa fascia d’età figurano Mia Verdetti, Alyssa Berlé, Cloe Argellati, Rebecca Accardo, Paola Di Re, Viola Paolini, Lorenzo Ammelato, Lorenzo Bè, Marco Mazzoni, Carlo Bobbi, Giulia Terzo, Serena Pizzo e Rayan Bohuissis.