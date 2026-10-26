Kickboxing, tre medaglie per il Team Mate allo Slovenia Open
A mettersi al collo le medaglie Jacopo Arrisi e Federico Senkovych
Diversi atleti del Team Mate Sport Academy – Lorenzo Bè, Carlo Bobbi, Viola Paolini, Giulia Terzo, Nicole Saltarelli, Claudia Barbieri, Federico Senkovych e Jacopo Arrisi – hanno preso parte alla 40esima edizione dello Slovenia Open 2026, torneo internazionale di kickboxing andato in scena sabato 24 ottobre al palazzetto dello sport di Zagorje ob Savi.
Per molti di loro si è trattato della prima esperienza a livello internazionale: alcuni obiettivi sono stati raggiunti, altri restano ancora da conquistare, ma il bilancio è comunque positivo. La competizione ha permesso di individuare gli aspetti su cui lavorare e di definire con maggiore chiarezza gli obiettivi per il prosieguo della stagione, offrendo indicazioni preziose per continuare il percorso di crescita sportiva e personale. Tre le medaglie per i portacolori del Team Mate, arrivate dagli atleti più esperti: Jacopo Arrisi ha conquistato l’oro, due bronzi per Federico Senkovych.
I tecnici Passaro e Sfulcini sottolineano come la squadra sia ancora molto giovane e abbia bisogno di tempo per maturare e acquisire esperienza, soprattutto a livello internazionale. I ragazzi hanno buone potenzialità, ma devono ancora crescere sotto diversi aspetti, imparando a gestire meglio le situazioni di gara e ad affrontare gli avversari con maggiore consapevolezza. Serviranno pazienza, lavoro costante e tante occasioni di confronto prima di poter puntare a risultati importanti con continuità. Prossimo Impegno: Campionati regionali.