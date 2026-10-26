Kickboxing, tre medaglie per il Team Mate allo Slovenia Open

Per molti di loro si è trattato della prima esperienza a livello internazionale: alcuni obiettivi sono stati raggiunti, altri restano ancora da conquistare, ma il bilancio è comunque positivo. La competizione ha permesso di individuare gli aspetti su cui lavorare e di definire con maggiore chiarezza gli obiettivi per il prosieguo della stagione, offrendo indicazioni preziose per continuare il percorso di crescita sportiva e personale. Tre le medaglie per i portacolori del Team Mate, arrivate dagli atleti più esperti: Jacopo Arrisi ha conquistato l’oro, due bronzi per Federico Senkovych.

I tecnici Passaro e Sfulcini sottolineano come la squadra sia ancora molto giovane e abbia bisogno di tempo per maturare e acquisire esperienza, soprattutto a livello internazionale. I ragazzi hanno buone potenzialità, ma devono ancora crescere sotto diversi aspetti, imparando a gestire meglio le situazioni di gara e ad affrontare gli avversari con maggiore consapevolezza. Serviranno pazienza, lavoro costante e tante occasioni di confronto prima di poter puntare a risultati importanti con continuità. Prossimo Impegno: Campionati regionali.