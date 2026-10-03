La Bakery riabbraccia il suo palazzetto: domenica alle 18 il match con Grypho Perugia

Seconda giornata di campionato e prima assoluta della Bakery Basket Piacenza nel palazzetto di casa: domenica alle 18 i biancorossi attendono l’arrivo della Grypho Perugia per riabbracciare il proprio pubblico e l’impianto che soltanto due settimane fa aveva visto la consegna delle chiavi alla società della presidentessa Zanardi per i prossimi quindici anni.

La scorsa domenica esordio tutt’altro che scontato per la Bakery che al PalaPratizzoli ha vissuto il primo derby di stagione con la Fulgor Fidenza: la formazione di casa ha dimostrato tutto il potenziale offensivo, di cui si erano ampiamente percepite le capacità anche nel pre-stagione, con la Bakery che ha risposto colpo su colpo riuscendo anche a conquistare delle situazioni di vantaggio nel corso della gara. Importante anche l’apporto dei giovani che sono scesi in campo senza timori nonostante un palazzetto davvero gremito e piuttosto acceso.

Perugia arriva al PalaBakery con i due punti incassati nella sfida d’esordio con Pesaro (72-49), una vittoria costruita con un ottimo terzo quarto e con le segnature importanti di Bogunovic: una formazione esperta che metterà nuovamente alla prova la Bakery pronta a duellare con grande intensità proprio come nella sfida con Fidenza.