La Bft Burzoni VO2 Team Pink saluta il 2026 con un podio e due piazzamenti

“Panterine” in evidenza oggi (11 ottobre) a Dairago (Milano) nell’ultima corsa su strada Donne Juniores del calendario italiano. La Bft Burzoni VO2 Team Pink saluta ufficialmente il 2026 sui pedali con una bella prova in terra lombarda, dove sono arrivati un podio e altri due piazzamenti. Nella volata ristretta tra le fuggitive, secondo posto per la modenese Martina Orsi, battuta solamente dalla campionessa italiana Maria Acuti; settimo posto per la gemella Alessia Orsi, mentre decima è arrivata la piemontese Giada Galasso.