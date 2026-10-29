La caldaia si blocca nella notte, novantenne sola chiama i carabinieri

La caldaia si blocca e l’anziana chiede aiuto alla Centrale Operativa – Sola in casa, nel cuore della notte, con la caldaia bloccata e il freddo avvertito all’interno dell’abitazione. Non sapendo a chi rivolgersi, una donna di novant’anni residente a Bettola (Piacenza) ha chiesto aiuto ai carabinieri, trovando ascolto e disponibilità. La richiesta è giunta alla Centrale Operativa alle 3 e 45 della mattina del 29 ottobre. L’anziana ha riferito di vivere sola e di trovarsi in difficoltà a causa del blocco dell’impianto di riscaldamento.