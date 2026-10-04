La capolista Nibbiano in trasferta sul campo del Caldiero (ore 15)

CALDIERO – NIBBIANO&VALTIDONE 0-0 (in campo ore 15)

Continua a sognare il Nibbiano, che dopo il successo nel big match con il Chievo è volato da solo in testa alla classifica, unica formazione a punteggio pieno. Una squadra solidissima quella costruita da Rastelli, con un solo gol incassato in cinque partite, che finora non sta pagando dazio al salto di categoria aggiudicandosi a pieno titolo l’appellativo di “matricola terribile”. Dove potrà arrivare questo Nibbiano? Difficile prevederlo, di sicuro i valtidonesi non vogliono fermarsi e sono attesi domenica dal test sul campo del Caldiero, che nell’ultimo turno ha impattato 1-1 con il Fiorenzuola al “Pavesi”.

VILLA VALLE – FIORENZUOLA 0-0

Il Fiorenzuola è obbligato a confermare il passo avanti visto domenica scorsa, col primo punto della stagione. Ai valdardesi serve ora continuità di gioco e risultati a partire dalla trasferta a domicilio del Villa Valle, reduce dal blitz sul campo della Leon nell’ultimo turno. “La squadra ha dimostrato di essere viva – ha detto il tecnico Villa al termine del march con il Caldiero -, deve essere un punto di partenza per lavorare e avere il carattere per andare avanti fino alla fine del campionato”.