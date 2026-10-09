La cooperazione sociale fa “Economia” “Il nostro modello contamini le altre imprese”

La cooperazione sociale sale in cattedra alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Piacenza, perchè forse è giunto il momento di pretendere il giusto riconoscimento per un settore sempre più rilevante nel tessuto imprenditoriale piacentino, in grado di contaminare coi propri principi anche il resto dell’economia. Si è parlato di questo durante il convegno “La cooperazione sociale e la promozione del benessere collettivo” che si è tenuto il 9 ottobre nella Sala Piana dell’ateneo piacentino, inserito nella Settimana del dono.

Davanti agli studenti di Economia diversi relatori hanno approfondito le peculiarità delle coop sociali che subordinano al profitto altri valori guida, come l’inclusione e la sostenibilità: attraverso i risultati dell’indagine svolta dal Laboratorio di Economia Locale del professor Paolo Rizzi, una ricerca verticale che ha interessato le dinamiche interne di un coop sociale, e le voci dirette dei cooperatori, i rappresentanti di Eureka, Emiliano Sanpaolo, di AuroraDomus, Daniela Chinosi, di Geocart e Gli Spinoni Sergio Bernini, e Alessandra Tibollo di Dabon.

Ad aprire i lavori il presidente di Confcooperative Piacenza Daniel Negri che ha ricordato come le cooperative sociali siano nate “perché sul territorio esistevano bisogni concreti a cui occorreva dare una risposta, in particolare sul terreno della disabilità si sono misurati i pionieri della cooperazione sociale piacentina, spesso genitori alla ricerca di un futuro per i propri figli, che hanno preso l’iniziativa anche in assenza di una cornice normativa”. “Ricordiamo che dietro a ogni servizio erogato – ha proseguito – c’è qualcosa di più di una prestazione di lavoro e i servizi sociali per un territorio sono importanti come le opere pubbliche. Naturalmente il tema della sostenibilità economica di queste imprese non è semplice, occorre pensare al settore in termini sempre più di responsabilità collettiva. La cooperazione sociale è una componente strategica del nostro territorio e del suo futuro”.

Paolo Rizzi ha passato in rassegna alcuni dei dati più significativi emersi dall’indagine svolta dal Laboratorio di Economia Locale sulla cooperazione sociale e la sua evoluzione in occasione della giornata dell’Economia piacentina del maggio scorso (LEGGI ARTICOLO SU WWW.GOODMORNINGPIACENZA.IT ). “L’impresa sociale può aiutare – ha evidenziato – anche gli altri settori dell’economia a migliorare alcuni fattori, ad esempio la solidarietà e l’attenzione a precisi aspetti ambientali e di sostenibilità. D’altro canto il mercato è chiamato ad aiutare sempre più la cooperazione sociale con le proprie competenze organizzative. Non dobbiamo scordare che oggi la necessità di ridare senso al lavoro tocca sempre più da vicino in particolare i giovani, la cooperazione sociale per sua natura fa questo, perché riesce a far sentire le persone utili offrendo la possibilità di rispondere a bisogni concreti”.

Paola Graziano ha illustrato gli esiti di una ricerca che si è focalizzata su una sola coop sociale, Eureka. L’indagine è stata svolta attraverso l’ascolto del personale per misurare il valore delle relazioni e valutare il modello organizzativo nei vari servizi messi in campo dall’impresa, di natura educativa, rivolti alla disabilità e all’infanzia. Tra i risultati mostrati, spicca il senso di realizzazione personale percepito dal 67 per cento dei lavoratori sondati. “La soddisfazione nel lavoro dipende tuttavia da variabili diverse – ha spiegato – e la cura del clima relazionale interno all’azienda è sempre più strategico per attirare nuovi talenti e mantenere quelli presenti in impresa”.

Nicoletta Corvi, assessore comunale al welfare, ha ricordato il peso crescente della spesa sociale nel bilancio del Comune di Piacenza per rispondere ad alcune precise richieste di aiuto in aumento. “C’è tuttavia un bisogno che riguarda tutti noi e in particolare i giovani – ha evidenziato – il decadimento della qualità delle relazioni umane, l’egocentrismo dilagante, l’aggressività, tutti elementi che certo non favoriscono la coesione nella società. In questo contesto c’è un valore proprio della cooperazione sociale da rilanciare ed è quello della mutualità, la capacità di sostegno reciproco e di ricostruzione dei legami. In questo senso il modello delle imprese cooperative deve essere in grado di forzare schemi e contagiare tutti i settori dell’economia”.