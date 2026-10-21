“La fatica di far ridere con questo calcio che si prende troppo sul serio”
Riparte il ciclo di incontri della “Generazione Z”, con il comico e conduttore televisivo Gene Gnocchi al Laboratorio Aperto di Piacenza
Gene Gnocchi e “Il mestiere del comico tra reale e surreale, al centro dell’ultimo incontro del ciclo Generazione Z, al Laboratorio Aperto di Piacenza. Il comico, ricevuto dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore Christian Fiazza, ha incontrato gli studenti e il pubblico, in dialogo con il direttore del quotidiano Libertà Gian Luca Rocco e il giornalista Mauro Molinaroli, senza perdere la sua solita ironia. “La molla che mi ha fatto venire qui è che ho chiesto dell’Ortrugo e del Gutturnio, e le bottiglie mi sono state recapitate. Poi l’altra cosa è che torno nei posti dove sono stato veramente felice: ho fatto due anni a Fiorenzuola e uno a Vigolzone come calciatore, quindi tornare in questi posti dove sono stato veramente bene mi fa oltremodo piacere”.
Inevitabile quindi parlare di calcio e comicità, a partire dall’esperienza di Gnocchi a Mai Dire Gol con la Gialappa’s Band. Ma è ancora possibile far ridere quando i protagonisti del mondo del calcio si prendono troppo sul serio? “E’ proprio questo il problema – spiega Gnocchi -. Non c’è più autoironia, si fa una fatica boia. Ho cominciato un programma su TeleRomagna, in streaming sul canale 14, dove prendo proprio in giro, tra l’altro abbiamo, per dirvi, uno ‘Spallettologo’, in grado di tradurre quello che dice Spalletti”. Si chiude con un classico consiglio ai ragazzi che intendano percorrere la strada della comicità. “Devono provarci assolutamente, perché ci sono molte possibilità in più: grazie ai social c’è la possibilità di farsi conoscere e quindi di provare. Se uno se la sente deve assolutamente fare quello che si sente”. C’è un nuovo Gene Gnocchi all’orizzonte? “Sì, ne vedo qualcuno, ma visto che nessuno mi cita mai, io col cavolo che li cito!”.