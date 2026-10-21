“La fatica di far ridere con questo calcio che si prende troppo sul serio”

Gene Gnocchi e “Il mestiere del comico tra reale e surreale, al centro dell’ultimo incontro del ciclo Generazione Z, al Laboratorio Aperto di Piacenza. Il comico, ricevuto dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore Christian Fiazza, ha incontrato gli studenti e il pubblico, in dialogo con il direttore del quotidiano Libertà Gian Luca Rocco e il giornalista Mauro Molinaroli, senza perdere la sua solita ironia. “La molla che mi ha fatto venire qui è che ho chiesto dell’Ortrugo e del Gutturnio, e le bottiglie mi sono state recapitate. Poi l’altra cosa è che torno nei posti dove sono stato veramente felice: ho fatto due anni a Fiorenzuola e uno a Vigolzone come calciatore, quindi tornare in questi posti dove sono stato veramente bene mi fa oltremodo piacere”.