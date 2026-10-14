“La nostra squadra porta in alto il nome di Piacenza”

La suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di Sant’Agostino ha ospitato la presentazione ufficiale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Un evento partecipato e coinvolgente, numerose le autorità civili e militari presenti, sponsor, partner, tifosi con in testa i Lupi Biancorossi, e appassionati che hanno gremito lo storico luogo cittadino. A condurre la serata sono stati la giornalista Federica Lodi e Nicola Gobbi, speaker delle partite casalinghe della squadra biancorossa, che hanno accompagnato il pubblico attraverso i momenti più significativi dell’evento, impreziosito dalle esibizioni musicali della band piacentina Deja Vu.

Sotto i riflettori sono salite le tre anime del club biancorosso: la prima squadra che si appresta ad affrontare il suo ottavo campionato consecutivo di Superlega Credem Banca e la CEV Volleyball Cup, la formazione di Sitting Volley con Hristo Zlatanov Direttore Generale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Giovanni Marani allenatore di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley sul palco, il settore giovanile, rappresentato dal Responsabile Luca Rigolon e dal Responsabile Tecnico Matteo Antonucci, testimonianza concreta dell’impegno della società nella crescita sportiva e umana delle nuove generazioni.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato il lancio della Borsa di Crescita, iniziativa dedicata agli atleti del settore giovanile. Un progetto di cui ha parlato Isabella Cocciolo, Amministratore Delegato di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, e che premia non solo i risultati sportivi, ma anche il rendimento scolastico e il comportamento, con l’obiettivo di valorizzare il percorso di crescita complessivo dei giovani atleti e promuovere i valori educativi dello sport. Grande attenzione e curiosità per la presentazione delle nuove maglie ufficiali della stagione 2026-2027, accolte con entusiasmo dal pubblico presente e simbolo dell’inizio di una nuova annata sportiva che vedrà la società impegnata su più fronti.

Si inizia con il saluto di Elisabetta Curti, Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza là sul palco insieme al Vicepresidente Giuseppe Bongiorni. “Sono orgogliosa del nostro pubblico – ha sottolineato Elisabetta Curti – e non mi aspettavo tanta gente. La nostra squadra porta in alto il nome di Piacenza, siamo giovani come società ma direi già abituata a stare ai piani alti del nostro campionato e in Europa. La scorsa è stata una stagione fantastica c guardiamo ogni dettaglio per continuare a crescere. Lo sport abbatte ogni barriera, ne siamo l’esempio”. Da parte sua Giuseppe Bongiorni ha sottolineato “l’attaccamento del nostro pubblico, direi il migliore in circolazione e la grande attenzione che la nostra società a verso i nostri partner e ad ogni dettaglio” per poi chiedere alla squadra di “divertirsi e divertire perché se ci sono queste due fattori tutto è più bello”.

Il Direttore Generale Hristo Zlatanov e Giovanni Marani hanno parlato del sitting volley e dell’importanza che la società biancorossa dà a questo progetto che ha preso il via la scorsa stagione. Spazio al settore giovanile, al sitting volley, agli sponsor, alle autorità, alla presentazione degli atleti divisi per gruppi: Merrick McHenry, Cooper Robinson, Paolo Porro, Henri Leon, Roberto Pace, Nikola Brborić, Francesco Comparoni, il capitano Gianluca Galassi, Manuel Zlatanov, Dragan Travica, Francesco Rizzo, Daniel Iyegbekedo, Miguel Gutierrez, Alessandro Bovolenta. E poi sul palco staff tecnico e medico: il primo allenatore Dante Boninfante, il suo vice Samule Papi, l’assistente allenatori Antonio Mariano, il Direttore Sportivo Ninni De Nicolo, il team manager Alessandro Fei, il preparatore atletico Lorenzo Barbieri, lo scoutman Filippo Pugnalini, il fisioterapista Davide Gelmi e Giorgia Corpina, i medici Carlo Segalini e Corrado Uvezzi, l’osteopata Giovanni Berzioli.

Coach Dante Boninfante ha sottolineato che “essere qui in questo luogo per presentare la squadra è un momento speciale. Abbiamo lavorato bene durante la preseason e visto crescere giorno dopo giorno identità e spirito di gruppo. La scorsa stagione piano piano abbiamo fatto appassionare il pubblico, vogliamo continuare su questa strada, vogliamo che ogni persona presente alle partite si senta parte integrante della squadra, vesta la nostra stessa maglia. Con umiltà, ambizione e il sostegno del nostro pubblico vogliamo essere competitivi in ogni competizione e onorare al meglio la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza”. Da parte sua il capitano Gianluca Galassi ha sottolineato che “essere il capitano di questa squadra è un grande orgoglio e una responsabilità che sento ogni giorno. Abbiamo costruito un gruppo con qualità, esperienza e tanta voglia di crescere insieme. Davanti a noi c’è una stagione impegnativa, ma siamo pronti ad affrontarla con entusiasmo, lavoro e spirito di sacrificio. Entusiasmo è parola che dovremo sempre avere con noi, ai nostri tifosi promettiamo il massimo impegno in ogni allenamento e in ogni partita e chiediamo di alimentare questo entusiasmo, questo fuoco che dobbiamo avere dentro quando potrà essere solo una fiammella. Vogliamo regalare emozioni e rendere orgogliosa Piacenza”.

Sul palco anche la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e la Presidente Fipav di Piacenza Elisa Ghezzi che hanno portato il loro saluto e ricevuto una maglia della squadra. Una maglia personalizzata consegnata a Gutierrez per il nuovo arrivato in casa biancorossa Ethan Gutierrez. Tra applausi, video, brani musicali, cori dei Lupi Biancorossi, emozioni e tanta partecipazione, la serata di Sant’Agostino ha rappresentato molto più di una semplice presentazione: un’occasione per ribadire il forte legame tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il territorio e la sua comunità, all’insegna di valori, inclusione e ambizione. Ora la palla passa al campo: domenica 18 ottobre è già campionato, prima giornata con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnata a Padova (ore 17) con Pallavolo Padova.