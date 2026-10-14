La nuova maglia Gas Sales è un omaggio alla storia e all’identità della città

Una serata di grande partecipazione, con atleti, staff, istituzioni, sponsor, tifosi e media riuniti per celebrare l’inizio della nuova stagione. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prepara al debutto in campionato, in programma domenica 18 ottobre a Padova, e lo fa presentando ufficialmente le nuove divise da gioco firmate Ninesquared, sponsor tecnico del Club per le prossime tre stagioni sportive.

Il video emozionale dedicato alle nuove maglie, con protagonisti alcuni giocatori biancorossi, ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un progetto che intreccia storia, identità territoriale e design contemporaneo.

Realizzata da Ninesquared e ideata da Blend Studio, la collezione 2026-2027 nasce con l’obiettivo di tradurre il patrimonio storico e culturale di Piacenza in un linguaggio grafico moderno e dinamico. Le nuove divise diventano così un segno distintivo da portare in campo, capace di rafforzare il legame tra la squadra, la città e i suoi tifosi.