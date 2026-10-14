La nuova maglia Gas Sales è un omaggio alla storia e all’identità della città
Tra i simboli centrali del progetto figura lo stemma di Piacenza, reinterpretato attraverso diverse tonalità cromatiche
Nella splendida cornice della ex chiesta Sant’Agostino, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha presentato ufficialmente le nuove maglia gara della stagione 2026-2027.
Una serata di grande partecipazione, con atleti, staff, istituzioni, sponsor, tifosi e media riuniti per celebrare l’inizio della nuova stagione. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prepara al debutto in campionato, in programma domenica 18 ottobre a Padova, e lo fa presentando ufficialmente le nuove divise da gioco firmate Ninesquared, sponsor tecnico del Club per le prossime tre stagioni sportive.
Il video emozionale dedicato alle nuove maglie, con protagonisti alcuni giocatori biancorossi, ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un progetto che intreccia storia, identità territoriale e design contemporaneo.
Realizzata da Ninesquared e ideata da Blend Studio, la collezione 2026-2027 nasce con l’obiettivo di tradurre il patrimonio storico e culturale di Piacenza in un linguaggio grafico moderno e dinamico. Le nuove divise diventano così un segno distintivo da portare in campo, capace di rafforzare il legame tra la squadra, la città e i suoi tifosi.
Un design che racconta la storia di Piacenza – Il concept grafico si sviluppa attraverso un pattern ricco di riferimenti alla storia e all’architettura cittadina, mettendo in dialogo le radici romane di Placentia con l’energia del volley contemporaneo. Ogni elemento contribuisce a costruire un racconto visivo che unisce memoria, tradizione e senso di appartenenza.
Tra i simboli centrali del progetto figura lo stemma di Piacenza, reinterpretato attraverso diverse tonalità cromatiche e caratterizzato dalla lupa capitolina, richiamo alle origini romane della città. Il cosiddetto dado rimanda invece alla struttura a scacchiera del castrum, l’accampamento militare da cui ebbe origine l’antica Placentia. A questi riferimenti si aggiunge la statua di Alessandro Farnese, riproposta in forma stilizzata per rendere omaggio alla storia e al prestigio del territorio.
Il disegno si arricchisce inoltre di dettagli ispirati al marmo e ai capitelli di Palazzo Gotico, i cui motivi ornamentali vengono reinterpretati in chiave contemporanea. Completa il pattern la testa del lupo, elemento decorativo che richiama l’immaginario storico del Club. La sua presenza si integra armoniosamente nella composizione, senza sovrapporsi alla nuova identità visiva introdotta con il recente rebranding, creando un ulteriore punto di incontro tra la memoria biancorossa e quella della città.
Il risultato è una divisa che va oltre la sua funzione sportiva: un simbolo di appartenenza che porta Piacenza dentro e fuori dal campo, valorizzandone le radici attraverso un’estetica attuale. Una maglia che non veste soltanto una squadra, ma racconta una città intera.
Le divise per la stagione 2026-2027 – La prima maglia, di colore rosso, sarà indossata nelle gare casalinghe, mentre la seconda divisa, bianca, accompagnerà la squadra nelle partite in trasferta.
La divisa del libero si distinguerà per le personalizzazioni dedicate ai partner: Gas Sales nelle gare interne, Energentium in quelle esterne e Bluenergy nelle competizioni europee.
Le nuove divise saranno presto disponibili online per l’acquisto sullo Shop ufficiale del Club: www.shop.gassalespiacenza.it/