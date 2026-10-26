La palestra dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola torna fruibile, struttura ripristinata: intervento da 700mila euro della Provincia di Piacenza a seguito dell’incendio del luglio 2025.

La palestra dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda torna nuovamente disponibile per le attività scolastiche e sportive. Si sono infatti conclusi i principali lavori di ripristino realizzati dalla Provincia di Piacenza a seguito dell’incendio del 31 luglio 2025, che aveva provocato danni significativi a diverse parti dell’edificio.

Sopralluogo istituzionale e riapertura degli spazi principali

A conclusione dell’intervento, nella mattinata di lunedì 26 ottobre, la presidente della Provincia Monica Patelli, unitamente alla dirigente scolastica dell’Istituto Mattei Rita Montesissa e al sindaco di Fiorenzuola d’Arda Romeo Gandolfi, ha effettuato un sopralluogo nella struttura, che da oggi torna a disposizione della comunità scolastica per le attività didattiche e sportive.

È infatti nuovamente accessibile il piano terra della palestra, comprensivo di ingresso, campo da gioco, spogliatoi, depositi e infermeria.

Le ultime lavorazioni ancora in corso

Restano da completare alcune lavorazioni di dettaglio al piano superiore e nelle aree esterne, necessarie per ultimare il ripristino dell’intero impianto. In particolare, nelle prossime settimane saranno completate la posa della pensilina, il riposizionamento di parte dei pannelli fotovoltaici e le attività di sgombero dei materiali residui di cantiere, oltre alla successiva rimozione della gru ancora presente nell’area. La restituzione della palestra segna comunque la conclusione della fase più impegnativa dell’emergenza determinata dall’incendio.

La gestione dell’emergenza, la collaborazione con il Comune e con la Scuola

Sin dai giorni immediatamente successivi all’evento, la Provincia si è attivata per mettere in sicurezza la struttura, valutare i danni e programmare gli interventi necessari, lavorando contestualmente per limitare il più possibile le conseguenze dell’indisponibilità della palestra sulle attività scolastiche e sportive.

Fondamentale, in questa fase, è stata la collaborazione con il Comune di Fiorenzuola d’Arda, che ha messo a disposizione spazi comunali nei quali trasferire temporaneamente le attività durante il periodo di chiusura della palestra, garantendo continuità alle attività didattiche e sportive per tutto il tempo necessario al ripristino della struttura.

La Provincia desidera inoltre esprimere un sincero ringraziamento alla dirigente scolastica Rita Montesissa, al corpo docente, al personale dell’Istituto e agli studenti per la collaborazione, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati durante tutto il periodo di indisponibilità della palestra. Grazie all’impegno e alla capacità di adattamento di tutta la comunità scolastica è stato possibile contenere i disagi derivanti dall’emergenza e garantire, nel limite del possibile, la continuità delle attività didattiche e sportive.

Il cantiere e gli interventi realizzati

Nel marzo 2026 sono stati approvati il progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori attraverso un contratto applicativo nell’ambito dell’Accordo Quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il cantiere è stato quindi avviato nell’ultima settimana dello stesso mese.

L’intervento, per un importo complessivo di 700mila euro, ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza, funzionalità e fruibilità dell’edificio, intervenendo su tutte le parti compromesse dall’incendio.

I lavori hanno interessato, in particolare, il campo da gioco e la pavimentazione sportiva, gli spogliatoi e i locali di servizio, le pareti e le finiture interne, le travi lignee e la struttura di copertura, i serramenti, i pannelli fotovoltaici e gli impianti elettrici e termo-idraulici, oltre alle verifiche e agli interventi necessari per la rimessa in esercizio dell’impianto elevatore.